Οδηγός έδειρε μαθητή που του έκανε παρατήρηση για τη διάβαση πεζών (εικόνες)

«Που πας; Διάβαση» του είπε το παιδί και ο "νταής" οδηγός τον ξυλοκόπησε άγρια με αποτέλεσμα να μεταφερθεί με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο.

Ένα απίστευτο και εξοργιστικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Ηράκλειο, με θύμα ένα μαθητή.

Σε κεντρικό δρόμο του Ηρακλείου ένας οδηγός που δεν σταμάτησε στη διάβαση πεζών ως όφειλε, και δύο μαθητές του έκαναν παρατήρηση.

Ωστόσο ο οδηγός κατέβηκε επιτέθηκε στα παιδιά! Το ένα από τα δύο μάλιστα έχει πιο σοβαρά τραύματα σε πρόσωπο και αυχένα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου και υποβάλλεται σε μία σειρά από εξετάσεις.

Το χρονικό

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλουν συγγενείς των δύο παιδιών στο cretapost, τα δύο αγόρια ηλικίας 16 και 17 ετών αντίστοιχα επιχείρησαν να περάσουν κεντρική λεωφόρο για να πάνε στο σχολείο τους από τη διάβαση πεζών.

Ο οδηγός όμως του οχήματος δεν σταμάτησε, με αποτέλεσμα το ένα από τα δύο αγόρια, να του κάνει παρατήρηση, λέγοντας του «Που πας; Διάβαση».

Ο θερμόαιμος οδηγός, τραβάει χειρόφρενο και χωρίς να πει τίποτα, κατεβαίνει από το αυτοκίνητο και δίνει μία μπουνιά στο 17χρονο αγόρι ρίχνοντας το στο οδόστρωμα ενώ επιτέθηκε με σπρωξιές και στον 16χρονο φίλο του.

Διερχόμενοι μάλιστα οδηγοί επιτέθηκαν στον οδηγό ενώ κάλεσαν την αστυνομία.

Άνδρες της Άμεσης Δράσης μέσα σε λίγα λεπτά, είχαν περάσει χειροπέδες στον 20χρονο «νταή» και τον μετέφεραν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο 17χρονος μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εμφανή τα σημάδια από τα χτυπήματα στο πρόσωπο του.

