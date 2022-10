Πολιτισμός

“Το Πρωινό” - Μπέζος: το θέατρο, ο Πέτρος Φιλιππίδης και η πολιτική (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μία συνέντευξη για όλους και για όλα έδωσε ο Γιάννης Μπέζος στον Γιώργο Λιάγκα και στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1.

Ο Γιάννης Μπέζος, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή "Το Πρωινό" και παραχώρησε μία συνέντευξη εφ΄όλης της ύλης στον Γιώργο Λιάγκα.

Τον ηθοποιό, μπορούμε να απολαύσουμε στην παράσταση "Οικόπεδο με θέα" τη φετινή σεζόν.

Ξεκινώντας ο Γιάννης Μπέζος τόνισε πως παρά τα όσα λένε άλλοι συνάδελφοί του, "το θέατρο δεν είναι το σπίτι του, είναι χώρος δουλειάς".

Συνεχίζοντας είπε πως φέτος δεν τον βλέπουμε σε κάποια τηλεοπτική σειρά γιατί είχε κουραστεί.

Όσον αφορά τη μουσική εκπομπή που κάνει φέτος, ανέφερε "τον ενδιαφέρει πολύ να έρχονται σητν εκπομπή του άνθρωποι που έχουν καταθέσει μεγάλο μέρος της ζωής τους στη μουσική, αλλα και νεότεροι άνθρωποι με δυναμική. Δεν θέλω στην εκπομπή μου λαϊκά είδωλα, καθώς δεν επικοινωνώ με αυτά τα τραγούδια εγώ και δεν μπορώ να τα υπερασπίσω."

Σχετικά με την τραπ μουσική, ο ηθοποιός ανέφερε ότι δεν τον ενοχλεί η τραπ, αλλα η υποκριτική στάση των παλαιότερων. "Ακούν αυτά τα πράγματα, γιατί δεν τους δώσαμε να ακούσουν κάτι άλλο", αναφέρει χαρακτηριστικά.

Για την ενασχόλησή του με την πολιτική, δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να ξαναασχοληθεί, καθώς τα κόμματα στην Ελλάδα είναι κλειστά και δεν αφήνουν να βοηθήσει κανείς πραγματικά.

Ακόμη ανέφερε: "όλοι θα πρέπει να κάνουμε αυτοκριτική. Το να υπερασπίζεται κανείς τους αδύναμους για μένα είναι προσωπικό στοίχημα και πρέπει να είναι στοίχημα. Οι κακές συμπεριφορές και η απαξιωτική συμπεριφορά, δεν με βρίσκει σύμφωνο" και συνεχίζει, "μπορεί στην καριέρα μου να έχω αδικήσει κάποιον άθελά μου, απολογούμαι για αυτό".

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στη σχέση του με τον Πέτρο Φιλιππίδη, και τόνισε ότι είναι ένα θέμα που τον στεναχωρεί πολύ. "Έχουμε μιλήσει 2-3 φορές μετά την αποφυλάκισή του. Δεν είχα δει κάποιες ύποπτες συμπεριφορές, για αυτά που τουλάχιστον κατηγορείται. Το ότι μπορεί να ήταν εκρηκτικός ο Πέτρος αυτό ήταν γνωστό και είχαμε κάνει και πολλές συζητήσεις πάνω σε αυτό το θέμα, άλλα άλλο αυτό και άλλα αυτά που δικάζονται αυτή τη στιγμή."

Για το εάν αθωωθεί ο Πέτρος Φιλιππίδης θα υπάρχει χώρος να επιστρέψει στη σκηνή απάντησε πως "αυτό θα το δείξει ο χρόνος".

"Οι άνδρες καταπιέστηκαν από στερεότυπα, δεν άφησαν τον εαυτό τους ελεύθερο. Αυτό μας έκανε αδρανείς και να φταίνε όλα." είπε και συνέχισε σε αναφορά για την εμφάνισή του στους "Απαράδεκτους".

Όσον αφορά το τι "επιτρέπεται και τι όχι" σε μια παράσταση, επεσήμανε πως "δεν γίνεται να ανέβει μια παράσταση με οδηγό το ποιος θα κράξει."

Ειδήσεις σήμερα:

Κατολίσθηση σε ξενοδοχείο στην Κρήτη: Πώς συνέβη η οικογενειακή τραγωδία (εικόνες)

“Ενώπιος Ενωπίω” - Τέρενς Κουίκ: η εξομολόγηση και η συγκίνηση για τα παιδιά του

Έλον Μασκ: Η επίθεση στον σύζυγο της Πελόζι και το tweet με τις θεωρίες συνομωσίας