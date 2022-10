Κοινωνία

Ασπρόπυργος: Πυροβόλησαν λεωφορείο εν κινήσει

Συνελήφθησαν τρια άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος. Από "θαύμα" δεν τραυματίστηκε ο οδηγός του λεωφορείου.



Στη σύλληψη τριών ατόμων, ηλικίας 16, 25 και 28 ετών, προχώρησε η ΕΛΑΣ το βράδυ της Κυριακής, 30 Οκτωβρίου, στον Ασπρόπυργο, με την κατηγορία ότι πυροβόλησαν με αεροβόλο όπλο διερχόμενο λεωφορείο στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι τρεις κατηγορούμενοι, που επέβαιναν σε αυτοκίνητο, πλησίασαν το λεωφορείο, στη λεωφόρο Δημοκρατίας, και ξαφνικά άρχισαν να πυροβολούν προς την πλευρά του οδηγού, με αποτέλεσμα να σπάσει το τζάμι. Ο οδηγός πρόλαβε να σκύψει και έτσι δεν τραυματίστηκε.

Οι φερόμενοι ως δράστες συνελήφθησαν λίγο αργότερα και με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους οδηγούνται στον εισαγγελέα.

