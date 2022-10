Κόσμος

Ερντογάν: Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες για την αποστολή σιτηρών

Ο Τούρκος πρόεδρος υποσχέθηκε σήμερα ότι θα συνεχίσουν αποφασιστικά τις προσπάθειές τους για να υπηρετήσουν την ανθρωπότητα, μετά την αναστολή της συμφωνίας για τα σιτηρά από τη Ρωσία.

Ο Τούρκος πρόεδρος υποσχέθηκε σήμερα ότι θα συνεχίσουν αποφασιστικά τις προσπάθειές τους για να υπηρετήσουν την ανθρωπότητα, μετά την αναστολή της συμφωνίας για τα σιτηρά από τη Ρωσία, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

«Αν και η Ρωσία διστάζει γιατί δεν υπάρχουν παρόμοιες διευκολύνσεις προς τον εαυτό της, όπως προς την Ουκρανία, θα συνεχίσουμε αποφασιστικά τις προσπάθειές μας για να υπηρετήσουμε την ανθρωπότητα», δήλωσε σε ομιλία του στο 8ο Ιατρικό Συνέδριο της Τουρκίας και στην Τελετή Απονομής Βραβείων Πιστότητας στην Ιστορία της Ιατρικής/Κοινό παρελθόν στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Ερντογάν σημείωσε ότι με τη συμφωνία για τα σιτηρά τον περασμένο Ιούλιο, 9,3 εκατομμύρια τόνοι ουκρανικού σιταριού τέθηκαν στην υπηρεσία του κόσμου και η επισιτιστική κρίση σχετικά μειώθηκε.

Η συμφωνία σιτηρών υπογράφηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 22 Ιουλίου μεταξύ της Τουρκίας, της Ρωσίας, της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).

Τηλεφωνική επικοινωνία Ακάρ με Ρώσο ομόλογό του απόψε για σιτηρά

Τηλεφωνική επικοινωνία ανακοίνωσε ότι θα έχει απόψε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Σοϊγκού μετά τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον διάδρομο σιτηρών.

«Η αναστολή αυτής της πρωτοβουλίας δεν θα ωφελήσει τη Ρωσία, την Ουκρανία ή κανέναν άλλο», είπε ο Χουλουσί Ακάρ.

Σε τηλεδιάσκεψη με τους αρχηγούς των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, ο Χουλουσί Ακάρ ανέφερθηκε στις εξελίξεις μετά τη δήλωση της Ρωσίας στις 29 Οκτωβρίου ότι η πρωτοβουλία για τα σιτηρά ανεστάλη προσωρινά λόγω των επιθέσεων στη Σεβαστούπολη. «Σε μια τέτοια περίπτωση, η μεταφορά των πλοίων θα καθυστερήσει και η συσσώρευση στα λιμάνια θα ενταθεί. Σε αυτή την περίπτωση, το πρόβλημα θα επιδεινωθεί».

