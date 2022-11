Υγεία - Περιβάλλον

ΕΕΣ - Καρκίνος του Μαστού: Δράση Ευαισθητοποίησης στον Πειραιά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι περιλαμβάνει η δράση ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, για τον καρκίνο του μαστού, στον Πειραιά.



Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με τη στήριξη και τη συνεργασία του Δήμου Πειραιά, διοργανώνει δράση Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού στον Δήμο Πειραιά, με σκοπό την εκπαίδευση και ενημέρωση των νεαρών κοριτσιών και γυναικών, ώστε να εντάξουν στη ζωή τους την αυτοψηλάφηση του μαστού και τον τακτικό προληπτικό έλεγχο.

Την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022 , από τις 9 έως τις 4 μ.μ., η Κινητή Ομάδα Υγείας του Τομέα Υγείας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ Πειραιά, θα βρίσκεται στην πλατεία Κοραή (κεντρική πλατεία του Πειραιά), για να πραγματοποιηθεί δωρεάν κλινική εξέταση μαστού, σε γυναίκες όλων των ηλικιών. Στόχος της δράσης είναι η διάδοση της γνώσης και η καλλιέργεια κουλτούρας πρόληψης.

Η δράση θα περιλαμβάνει:

Κλινική εξέταση (ψηλάφηση), από γυναικολόγο

Συνταγογράφηση εργαστηριακών εξετάσεων προσυμπτωματικού ελέγχου, κατόπιν ραντεβού στον Εκπαιδευτικό Υγειονομικό Σταθμό ΕΕΣ Καλλιθέας

Βιωματική εκπαίδευση στην αυτοεξέταση με χρήση προπλάσματος

Διανομή έντυπου υλικού

Ο καρκίνος του μαστού αφορά όλες τις γυναίκες, χωρίς καμία απολύτως διάκριση. Η μηνιαία αυτοεξέταση και ο ετήσιος προληπτικός έλεγχος είναι καταλυτικός στην πρώιμη διάγνωση, καθώς η πρόληψη σώζει ζωές.

Ειδήσεις σήμερα:

“Καλάθι του νοικοκυριού”: Σε ισχύ από την Τετάρτη – Τι περιλαμβάνει η λίστα

Λάρισα: Τέλος στην κατάληψη “Ντουγρού” μετά από 7 χρόνια (εικόνες)

“Ενώπιος Ενωπίω” - Τέρενς Κουίκ: η εξομολόγηση και η συγκίνηση για τα παιδιά του