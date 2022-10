Υγεία - Περιβάλλον

Κατολίσθηση στην Αγία Φωτιά: εξιτήριο για τον 9χρονο γιο της οικογένειας

Ο 9χρονος, αργά το απόγευμα της Κυριακής ενημερώθηκε από τον πατέρα του για τον τραγικό θάνατο της μητέρας του.

Εξιτήριο από το νοσοκομείο της Ιεράπετρας όπου και νοσηλευόταν πήρε το μεσημέρι τη Δευτέρας 31 Οκτωβρίου ο 9χρονος γιος της αδικοχαμένης 47χρονης από την Σλοβενία που έχασε την ζωή της κατά την φονική πτώση του βράχου στην Αγιά Φωτιά τα ξημερώματα της Κυριακής 30 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του νεαρού εξ αρχής δεν ενέπνεε κάποια ανησυχία, ωστόσο λόγω του σοκ και της ταλαιπωρίας που υπέστη κρίθηκε φρόνιμο να νοσηλευτεί.

«Ένας εκκωφαντικός θόρυβος που έμοιαζε με σεισμό» από το βράχο που κατρακυλούσε

Μουδιασμένη είναι η τοπική κοινωνία της Κρήτης με την τραγωδία που έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 30 Οκτωβρίου, σε ξενοδοχείο της Αγιάς Φωτιάς.

Κομμάτι βράχου αποκολλήθηκε κατρακύλησε και έπεσε πάνω στην οροφή του μοιραίου ξενοδοχείου, η οποία καταπλάκωσε θανάσιμα 45χρονη γυναίκα με καταγωγή από την Σλοβενία και τραυμάτισε στο πόδι το 9χρονο παιδί της. Σοκαρισμένος ο 51χρονος σύζυγός της, ο οποίος βρισκόταν μερικά μέτρα μακριά παρακολουθούσε το τραγικό περιστατικό.

Οι κάτοικοι της Αγίας Φωτιάς αδυνατούν να χωρέσουν στο μυαλό τους τη νυχτερινή τραγωδία ισχυριζόμενοι πως λίγα λεπτά πριν πέσει ο βράχος ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος και έπειτα σημειώθηκε η πτώση.

«Αν αποκολληθεί ένας μεγάλος όγκος που βρίσκεται στο σημείο και κατρακυλήσει στην πλαγιά όπως το βράδυ του Σαββάτου τότε κινδυνεύει ολόκληρος ο οικισμός», υποστηρίζουν οι περίοικοι.



Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι ο εκκωφαντικός θόρυβος που ακούστηκε έμοιαζε με σεισμό και λίγα λεπτά αργότερα «έσκασε» πάνω στην οροφή του ξενοδοχείου ο βράχος που καταπλάκωσε την άτυχη γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 9χρονος παραμένει και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, ενώ ο 51χρονος πατέρας του επέστρεψε στο ξενοδοχείο προκειμένου να βρει μέσα στα χαλάσματα, με τη βοήθεια των ιδιοκτητών τα διαβατήριά τους.

πηγή: cretapost.gr, neakriti.gr

