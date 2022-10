Οικονομία

“Καλάθι του νοικοκυριού”: Σε ισχύ από 2 Νοεμβρίου - Τα προϊόντα στην λίστα

Σε ισχύ τίθεται το «καλάθι του νοικοκυριού». Αναλυτικά η λίστα με τα προϊόντα που περιλαμβάνονται.

Υπεγράφη από τον υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. 'Αδωνι Γεωργιάδη η απόφαση για το «καλάθι του νοικοκυριού» το οποίο τίθεται σε ισχύ από μεθαύριο, Τετάρτη 2 Νοεμβρίου, ανακοίνωσε το υπουργείο δίνοντας παράλληλα στη δημοσιότητα το σήμα με το οποίο θα επισημαίνονται τα προϊόντα που περιλαμβάνονται σε αυτό.

Όπως προβλέπεται στην Υπουργική Απόφαση, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 87 του Ν. 4986/2022, οι επιχειρήσεις υπεραγορών τροφίμων και άλλων προϊόντων που ασκούν δραστηριότητες λιανικής πώλησης (super markets) με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 90.000.000 ευρώ ετησίως, υποχρεούνται να αποστέλλουν στο υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων κατάλογο καταναλωτικών προϊόντων («καλάθι του νοικοκυριού») που είναι απαραίτητα για αξιοπρεπή διαβίωση και ειδικότερα ένα τουλάχιστον προϊόν από τις εξής 51 κατηγορίες προϊόντων που εντάσσονται στο «καλάθι του νοικοκυριού»:

Ρύζι Ψωμί για τοστ Ψωμί φραντζόλα (τυποποιημένο/συσκευασμένο) Φρυγανιές Μακαρόνια Νο 6 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις Όσπρια (ένα τουλάχιστον είδος) Γαλοπούλα ή/και πάριζα Κατεψυγμένα ψάρια Νωπό χοιρινό (συσκευασμένο ή μη) Νωπό κοτόπουλο (συσκευασμένο ή μη) Γάλα φρέσκο πλήρες Γάλα φρέσκο χαμηλά λιπαρά Γάλα εβαπορέ Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις με χαμηλά λιπαρά Τυρί φέτα Τυρί γκούντα Τυρί με χαμηλά λιπαρά Χυμός τομάτας διατηρημένος Αυγά (κλωβοστοιχίας και αχυρώνα) Μαργαρίνες Παρθένο ελαιόλαδο Ηλιέλαιο Κατεψυγμένα λαχανικά (τουλάχιστον ένα από αρακάς, μπάμιες, φασολάκια) Λευκή ζάχαρη Φόρμουλα μωρών (παιδικές τροφές) Γάλα βρεφικής ηλικίας (παιδικές τροφές) Ελληνικός καφές Στιγμιαίος καφές Γαλλικός καφές Τσάι ή χαμομήλι Κακάο σε σκόνη Χυμός πορτοκάλι Απολυμαντικά χεριών / αντισηπτικά Απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων (υγρά και σε σκόνη – όχι ταμπλέτες) Απορρυπαντικά για σφουγγάρισμα και καθαρισμού επιφανειών - χλωρίνες Απορρυπαντικά πιάτων για πλύσιμο στο χέρι Χαρτί κουζίνας Χαρτί υγείας Οδοντόκρεμες Σερβιέτες Ταμπόν Σαμπουάν Σαπούνια σε στερεή κατάσταση Πάνες ακράτειας Πάνες για μωρά Μωρομάντηλα Σαμπουάν για μωρά Τροφές για σκύλους Τροφές για γάτες.

Ο κατάλογος των καταναλωτικών προϊόντων πρέπει να αποστέλλεται σε εβδομαδιαία βάση, κάθε Τετάρτη έως τις 9:00 π. μ.. Η αποστολή του καταλόγου προϊόντων για τις επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες αποστολής στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-katanalotis, θα γίνεται μέσω της ίδιας πλατφόρμας. Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, η αποστολή των καταλόγων γίνεται με λίστα στην ηλεκτρονική διεύθυνση gen-sec@mindev.gov.gr .

Η ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού για τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «το καλάθι του νοικοκυριού» μπορεί να γίνεται και μέσω ειδικού σήματος που τοποθετείται επί των προϊόντων ή στο φυσικό ή στον ηλεκτρονικό χώρο πώλησής τους ή σε κάθε μέσο με το οποίο τα προϊόντα διαφημίζονται στον καταναλωτή.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «το καλάθι του νοικοκυριού» μπορούν να αποκτούν πρόσβαση στο ειδικό σήμα αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση gen-sec@mindev.gov.gr. Απαγορεύεται η χρήση του ειδικού σήματος της παρ. 1 από επιχειρήσεις που δεν συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «το καλάθι του νοικοκυριού». Στις επιχειρήσεις που παραβιάζουν την ως άνω απαγόρευση επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 13α του ν. 2251/1994.

Αρμόδια αρχή για τον έλεγχο εφαρμογής του «καλαθιού του καταναλωτή» ορίζεται η Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.). Οι κυρώσεις για μη αποστολή ή ελλιπή αποστολή καταλόγου προϊόντων από τους υπόχρεους (διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης αποστολής πλήρους καταλόγου) επιβάλλονται με απόφαση του Διοικητή της ΔΙ.Μ.Ε.Α. Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου χωρεί προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Οι επιβαλλόμενες κυρώσεις εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και αποδίδονται στον κρατικό προϋπολογισμό.

Το ΚΚΕ αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Τα μέτρα της κυβέρνησης για την ακρίβεια, όπως το “καλάθι του νοικοκυριού”, είναι ένας ωμός κι απροκάλυπτος εμπαιγμός, όχι μόνο γιατί δεν αντιμετωπίζει τις πραγματικές αιτίες της ακρίβειας, αλλά και γιατί υποβαθμίζει τις καθημερινές ανάγκες διαβίωσης ενός λαϊκού νοικοκυριού στα όρια ουσιαστικά των “προσφορών” που θα επιλέγουν οι ιδιοκτήτες των super markets».

«Η κυβέρνηση οφείλει να θεσμοθετήσει άμεσα την αναστολή του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης που θα απαρτίζουν το περιβόητο «καλάθι του νοικοκυριού». Εάν δεν το πράξει, επιβεβαιώνει ότι συνεχίζει να κερδοσκοπεί επάνω στις ανατιμήσεις», αναφέρει η Ελληνική Λύση.

