“Δράκος” Παλαιού Φαλήρου : Επικοινωνία Θεοδωρικάκου - Τσούτσι

Με τον Αλβανό ομόλογό του επικοινώνησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, με αφορμή τις έρευνες για τον εντοπισμό του «δράκου» στην Αλβανία.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αλβανό ομόλογό του Μπλέντι Τσούτσι.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ζήτησε από τον Αλβανό Υπουργό, τη μέγιστη δυνατή κινητοποίηση των αλβανικών αρχών ασφαλείας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 45χρονου που κατηγορείται για τον βιασμό κοπέλας στο Παλαιό Φάληρο, καθώς επίσης και τη συνέχιση της καλής συνεργασίας των διωκτικών αρχών των δύο χωρών.

Εν αναμονή της έκδοσης διεθνούς εντάλματος σύλληψης, οι αλβανικές Αρχές επιβεβαίωσαν ότι, ο καταζητούμενος εισήλθε στο αλβανικό έδαφος μέσω διάβασης της Κακαβιάς στις 27 Οκτωβρίου το πρωί και προχώρησε ομαλά το ταξίδι του, εφόσον δεν υπήρχε καμία ύποπτη υπόδειξη από ελληνικής πλευράς.

Πώς έφτασε η αστυνομία στον δράστη

Το υλικό από τις καμέρες ασφαλείας καταστημάτων στην ευρύτερη περιοχή του Παλαιού Φαλήρου «σκάναραν» οι αστυνομικοί της Ασφάλειας προκειμένου να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή που ακολούθησε ο επικίνδυνος βιαστής.

Στο σημείο που έπεσε θύμα βιασμού η 34χρονη, στην λεωφόρο Ποσειδώνος, το κλειστό κύκλωμα του Τραμ έχει καταγράψει την επίθεση του δράστη.

Ωστόσο, η κάμερα ενός καφέ επι της λεωφόρου Αμφιθέας έχει καταγράψει τον βιαστή με το τατουάζ την ώρα που αποπειράθηκε να βιάσει μια άλλη γυναίκα λίγες ώρες πριν από την επίθεση στην Αγία Σκέπη.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο, διακρίνεται το παρολίγον θύμα του να σταματά σε φανάρι στη λεωφόρο Αμφιθέας. Ο βιαστής μπαίνει στο αυτοκίνητό της και προσπαθεί να την οδηγήσει σε κάποιο απομακρυσμένο σημείο. Η γυναίκα καταφέρνει να οδηγήσει μέχρι το πεζοδρόμιο, μπροστά από ένα καφέ που διανυκτερεύει. Βγαίνει έξω και αρχίζει να ζητά βοήθεια.

Ο βιαστής με το τατουάζ πανικοβάλλεται από την αντίδραση της γυναίκας, βγαίνει έξω από το αμάξι και αρχίζει να τρέχει προς την λεωφόρο Αμφιθέας όπου εξαφανίζεται.

