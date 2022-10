Κοινωνία

Βιασμός ανηλίκων: Παιδιά κατήγγειλαν τον πατέρα τους - Τα “πάσαρε” και σε φίλους του

Εφιαλτικές στιγμές καταγγέλλουν ότι έζησαν δύο ανήλικα παιδιά στα Πετράλωνα, που μηνύουν τους γονείς τους για βιασμό. Τι αναφέρουν για τους φίλους του πατέρα. Η συγκλονιστική υπόθεση... προκαλεί αποτροπιασμό.

Μία μήνυση από δύο παιδιά που καταγγέλλουν τους ίδιους τους γονείς τους, φέρνει στο φως τις συγκλονιστικές καταγγελίες τους, που αν επιβεβαιωθούν στις δικαστικές αίθουσες, θα πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις ενδοοικογενειακής σεξουαλικής κακοποίησης στη σύγχρονη ιστορία της χώρας.

Στη μήνυση, η 22χρονη σήμερα «Α» και ο 17χρονος αδελφός της, καταγγέλλουν τη μητέρα τους για τη σιωπή και κυρίως για τη συγκάλυψη της σεξουαλικής τους κακοποίησης από τον πατέρα τους. Κακοποίηση που σύμφωνα με τις περιγραφές τους, άρχισε στις ηλικίες του δημοτικού και σταμάτησε όταν η υπόθεση πήρε διαστάσεις από περίοικο εκπαιδευτικό που ήρθε σε επαφή με το τότε επτάχρονο αγόρι και του εκμυστηρεύτηκε τις συνθήκες υπό τις οποίες ζούσε στο σπίτι του.

Η λεπτομερής περιγραφή των παιδιών στη μήνυσή τους κατά της μητέρας τους είναι ανατριχιαστική και δίνει την εικόνα ενός πατέρα ο οποίος, όχι μόνο ασελγούσε και βίαζε τα παιδιά του αλλά τα «πάσαρε» και σε φίλους της οικογένειας.

Το κουβάρι των αποκαλύψεων άρχισε να ξετυλίγεται σε μία γειτονιά των Πετραλώνων, όπου ο πατέρας διατηρούσε κατάστημα. Όλοι είχαν παρατηρήσει την περίεργη συμπεριφορά του 7χρονου παιδιού που κυκλοφορούσε στη γειτονιά και έδειχνε μονίμως φοβισμένο. Η συνάντησή του με έναν εκπαιδευτικό σε ένα από τα καφέ της περιοχής, έγινε η αιτία για να αποκαλυφθούν όσα ακολούθησαν. Ο εκπαιδευτικός πρότεινε στην μητέρα του παιδιού να κάνει δωρεάν μαθήματα στο παιδί και εκείνη το επέτρεψε. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, το παιδί άρχισε να μιλά για τις «συνήθειες» στο σπίτι, όχι όμως υπό τη μορφή καταγγελίας αλλά ως μία κανονική κατάσταση.

Από εκείνο το σημείο αρχίζουν να αποκαλύπτονται οι ίδιες πρακτικές ασέλγειας και για την 11χρονη τότε «Α». Πρακτικές που περιγράφει και η ίδια στη μήνυσή της. Ακολούθησαν επισκέψεις κοινωνικών υπηρεσιών οι οποίες ήταν γνωστές από πριν στη μητέρα, καταγγελίες στην αστυνομία, ωστόσο τίποτε από όλα αυτά δεν στάθηκε δυνατό να φέρει την υπόθεση στις δικαστικές αίθουσες.

Οι γονείς πήραν διαζύγιο, το αγόρι φιλοξενείται έως και σήμερα από τον εκπαιδευτικό, η ενήλικη πλέον κόρη ζει μόνη της στην περιφέρεια και το τρίτο παιδί της οικογένειας, ανήλικο σήμερα, ζει ακόμα με τη μητέρα.

Σήμερα, τα δύο από τα τρία παιδιά, προχωρούν σε μήνυση κατά της μητέρας τους, την ώρα που εκκρεμεί σε αναμονή βουλεύματος, η δικογραφία κατά του πατέρα.

Η κακοποίηση

Στην καταγγελία του, ο 17χρονος, περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια όσα έζησε μέσα στο σπίτι του πριν από 10 χρόνια, από τον πατέρα του αλλά και άλλα άτομα. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά:

«… Έχω βιώσει την σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα μου, από το θείο μου, όπως και από άλλα 17 άτομα, Έλληνες και αλλοδαπούς που συμμετείχαν σε όργια τα οποία ο ίδιος ο «πατέρας» μου διοργάνωνε και στα οποία αφού με βίαζε πρώτα αυτός , εν συνεχεία με πέταγε στους άλλους συμμετέχοντες σε αυτά…»

Με τη μήνυσή τους, τα παιδιά θεωρούν ότι η μητέρα όχι μόνο γνώριζε αλλά και ήταν αυτόπτης μάρτυρας των βιασμών τους. Συγκεκριμένα, ο 17χρονος αναφέρει σε άλλο σημείο «… Με βίασε μπροστά της και εκείνη έκανε πως δεν είδε τίποτα»

Η 22χρονη «Α» καταγγέλλει τη σεξουαλική κακοποίησή της τόσο από τον πατέρα της όσο και από άλλους… φίλους της οικογένειας. Αναφερόμενη σε φιλικό ζευγάρι, λέει ότι « Με κακοποιούσαν για πάνω από έξι χρόνια. Η δε γυναίκα, έχει πολλές φορές ασελγήσει μέσα σε βάθος τριετίας και στη μικρή μας αδελφή και έχει κακοποιήσει και βιντεοσκοπήσει και τον πρώτο από εμάς (εννοεί τον αδελφό της) αφού λάμβανε πάντα μέρος στα όργια» .

Επιλέγουμε να μην δημοσιοποιήσουμε περισσότερες λεπτομέρειες αυτής της νοσηρής κατάστασης που καταγγέλλουν ότι βίωσαν τα παιδιά διότι θεωρούμε πώς λίγα έχουν να εισφέρουν δημοσιογραφικά στην υπόθεση και μάλιστα όταν ήδη έχουν καταγγελθεί στις αρμόδιες αρχές αλλά «σέρνονται» στη γραφειοκρατία.

Αίσθηση όμως προκαλεί, πέρα από κάθε περιγραφή, η αφήγηση των παιδιών που πριν έρθουν σε επαφή με ανθρώπους εκτός οικογένειας που τους εξήγησαν ποιο είναι το λάθος και ποιο το σωστό, μεγάλωναν σε ένα περιβάλλον όπου η αρρωστημένη σεξουαλική ικανοποίηση του πατέρα και των φίλων του αποτελούσαν μέρος της καθημερινότητας των παιδιών και αυτά, με τη σειρά τους, το θεωρούσαν φυσιολογικό.

πηγή; enikos.gr

