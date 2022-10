Υγεία - Περιβάλλον

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - P.A.D.A.: “Γέφυρα” για προστασία από τις εξαρτήσεις

Σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων διοργανώνει η Περιφέρεια Αττικής, με τη σύμπραξη του Προέδρου του Ινστιτούτου P.A.D.A. Αντιναρκωτική Δράση, Γιάννη Ραχωβίτσα.

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός, ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Μέριμνας Ιωάννης Περγαντάς και ο Αντιστράτηγος ε.α. - Επίτιμος Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας και Πρόεδρος του Ινστιτούτου P.A.D.A. Αντιναρκωτική Δράση Γιάννης Ραχωβίτσας ανακοίνωσαν νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022, την υλοποίηση σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων για την προστασία των νέων από τις εξαρτήσεις.

Το Ινστιτούτο P.A.D.A. (PROTECTION AGAINST DRUG ADDICTION INSTITUTE) αποτελεί την πρώτη οργανωμένη συνεργατική προσπάθεια που γίνεται στην Ελλάδα ενάντια στη σύγχρονη μάστιγα των ναρκωτικών. Εμπνευστής και ιδρυτής του Ινστιτούτου είναι ο Γιάννης Ραχωβίτσας, ο οποίος διετέλεσε κατά το παρελθόν Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Στερεάς Ελλάδας και συνέδεσε το όνομά του με μεγάλες επιτυχίες των διωκτικών αρχών σε διεθνές επίπεδο.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, μέσω της δομής «ΓΕΦΥΡΑ» και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο θα πραγματοποιήσουν την επόμενη περίοδο τις ακόλουθες ενημερωτικές εκδηλώσεις:

1. Χαλκίδα, το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 6μμ. (Αμφιθέατρο Π.Ε. Εύβοιας, Λ. Χαϊνά 93) με θέμα: «Εξαρτήσεις και οι επιπτώσεις στην Υγεία και την Οικογένεια».

2. Καρπενήσι, την Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 6μμ. (Συνεδριακό κέντρο Καρπενησίου) με θέμα: «Διαδίκτυο και Αθλητισμός».

3. Λιβαδειά, την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 6μμ. (Αίθουσα Π.Ε. Βοιωτίας, Φίλωνος 35-39) με θέμα: «Εξαρτήσεις και οι επιπτώσεις στην Ψυχοσωματική Υγεία και τη Σχολική κοινότητα».

4. Άμφισσα, την Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 6μμ. (Αίθουσα Δημοτικού συμβουλίου Άμφισσας - Πλατεία Κεχαγιά) με θέμα: «Εξαρτήσεις και οι επιπτώσεις στην κοινωνική προσαρμογή των νέων».

5. Θήβα, την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 6μμ. (Συνεδριακό Κέντρο Θήβας – Αίθουσα “Αρμονία”) με θέμα: «Ψυχική Υγεία και Αθλητισμός».

6. Λαμία, την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 6μμ. (Πολιτιστικό κέντρο Δήμου Λαμιέων, Λεωνίδου 11) με θέμα: «Εξαρτήσεις: Οι επιπτώσεις τους στην Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη και Λύσεις».

Βασικοί ομιλητές στις ενημερωτικές εκδηλώσεις θα είναι καταξιωμένοι επιστήμονες – μέλη του Ινστιτούτου P.A.D.A.. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, θα παρεμβαίνουν προσωπικότητες της τοπικής κοινωνίας, που μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν υγιή πρότυπα, ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων από το κοινό.

«Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συνάπτει μια στρατηγική συμμαχία με το νεοϊδρυθέν Ινστιτούτο PADA και τον Στρατηγό Γιάννη Ραχωβίτσα, τον οποίο και ευχαριστώ θερμά, για την αντιμετώπιση της μάστιγας των ναρκωτικών· ενός από τους μεγαλύτερους και πιο σοβαρούς κινδύνους για την κοινωνία μας, στην αποτροπή του οποίου όλοι πρέπει να συμβάλλουμε», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός και πρόσθεσε:

«Στόχος αυτής της δράσης είναι η πραγματοποίηση ενημερωτικών εκδηλώσεων, προκειμένου να μεταδώσουμε σωστά μηνύματα και επιστημονικά συμπεράσματα ανθρώπων, που έχουν δώσει και δίνουν τη μάχη της καταπολέμησης των ναρκωτικών».

Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου P.A.D.A. Αντιναρκωτική Δράση Γιάννης Ραχωβίτσας δήλωσε: «Πιστεύοντας ακράδαντα ότι η δίωξη ναρκωτικών είναι τρόπος ζωής, και αφού αφιέρωσα τα πιο δημιουργικά μου χρόνια στην καταπολέμησή τους, μέσα από τους χώρους της Δίωξης, εντός και εκτός συνόρων, αποφάσισα να συνεχίσω την δράση μου ιδρύοντας το Ινστιτούτο PADA.

Ευχαριστώ τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανό, ο οποίος μόλις πληροφορήθηκε την ίδρυση του Ινστιτούτου, μου ζήτησε να συνεργαστούμε και να διοργανώσουμε μια σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων στην Στερεά Ελλάδα, την οποία υπηρέτησα πριν από 14 χρόνια ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Οι άνθρωποι που απαρτίζουν το Ινστιτούτο είναι οι καταξιωμένοι και με πολυετή εμπειρία, από διάφορους χώρους δράσης κατά των ναρκωτικών. Κάποιοι με τις επιστημονικές τους γνώσεις, άλλοι ρισκάροντας την ζωή τους και άλλοι με την υποδειγματική τους στάση στην κοινωνία. Κοινός μας στόχος είναι να προστατεύσουμε τους νέους μας, να τους θωρακίσουμε ενάντια στα ναρκωτικά».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Μέριμνας Ιωάννης Περγαντάς τόνισε: «Βγαίνοντας από μια μακρά περίοδο πανδημίας, η ελληνική κοινωνία μετράει… πληγές. Διαπιστώνουμε -μεταξύ άλλων- και την αύξηση των εξαρτήσεων (ναρκωτικά, αλκοόλ κλπ). Εμείς, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, μέσω της δομής «ΓΕΦΥΡΑ» και με το Ινστιτούτο P.A.D.A. απαντούμε με μια σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων, που θα πραγματοποιηθούν στις έξι μεγάλες πόλεις μας και “αγγίζουν” όλες τις διαστάσεις του προβλήματος, όλες τις επιπτώσεις των εξαρτήσεων.

Έγκριτοι επιστήμονες και επαγγελματίες μιλούν για όλες τις κοινωνικές διαστάσεις των εξαρτήσεων, για την ψυχοσωματική υγεία, για τις επιπτώσεις στην κοινωνική προσαρμογή των νέων μας κλπ. Καμία προσπάθεια, όμως, δεν φέρνει αποτέλεσμα αν λειτουργεί μονόπλευρα. Σας καλούμε λοιπόν όλους (μαθητές – γονείς – φορείς) να παρακολουθήσετε τις ενημερωτικές εκδηλώσεις, να γίνετε σύμμαχοι και αρωγοί στην προσπάθειά μας για την καταπολέμηση των ναρκωτικών και των πάσης φύσης εξαρτήσεων».

