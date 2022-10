Τοπικά Νέα

Σάμος: αγνούμενοι από ναυάγιο λέμβου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αγωνία για τον εντοπισμό όσων βρέθηκαν ξαφνικά στην θάλασσα. Μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών για έρευνα και διάσωση

Tέσσερις αλλοδαποί έχουν εντοπιστεί και περισυλλεγεί από σκάφος της Frontex, σύμφωνα με το Λιμενικό, μετά από την ανατροπή λέμβου, στην θαλάσσια περιοχή νότια της Σάμου.

Στην βάρκα φέρονται να επέβαιναν συνολικά 12 μετανάστες, οκτώ από τους οποίους αναζητούνται.

Διεξάγεται ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης του υπουργείου Ναυτιλίας.

Οι πρώτοι δύο μετανάστες που εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή, μεταφέρθηκαν στο Πυθαγόρειο.

Το ναυάγιο της λέμβου σημειώθηκε ενώ επικρατούσαν καλές καιρικές συνθήκες.

Την ίδια στιγμή, όπως έχει προκύψει απο τις μέχρι στιγμης πληροφορίες, δεν υπήρξε σχετική ενημέρωση, αλλά τυχαία εντοπίστηκε η λέμβος από τις λιμενικές Αρχές.

Εν τω μεταξύ, πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σχολιάζοντας απάντηση της εκπροσώπου Τύπου του OLAF, αναφέρουν τα εξής:

"Η απάντηση που έδωσε η εκπρόσωπος Τύπου της OLAF, Τζιάνα Καπέλλο, σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ για την έκθεση για τις επαναπροωθήσεις, πως δεν αφορά στην Ελλάδα, αποτελεί άλλη μια απόδειξη πως η αξιωματική αντιπολίτευση ακολουθεί την τακτική του «λέγε, λέγε, κάτι θα μείνει» στο μεταναστευτικό.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μετά το χάος που παρέλαβε από την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και την πλήρη δυσφήμιση της χώρας μας με τους 1.500 νεκρούς στις ελληνικές θάλασσες μόνο το 2015 έχει επιτύχει όχι μόνο να ελέγξει το φαινόμενο αλλά και να δημιουργήσει τις υποδομές προκειμένου να μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση. Δίχως αφήγημα λοιπόν η Κουμουνδούρου καταφεύγει σε fake news αδιαφορώντας για το εάν δυσφημίζουν τη χώρα.

Σε κάθε περίπτωση εμείς καλωσορίζουμε για ακόμη μία φορά την πλήρη επιβεβαίωση της ελληνικής κυβέρνησης η οποία σώζει χιλιάδες ζωές στο Αιγαίο. Απέναντι σε όσους επιλέγουν, για να μείνουν στην επικαιρότητα έστω για πέντε λεπτά, να αμαυρώνουν την πατρίδα μας, εμείς απαντάμε με έργα και με την αλήθεια".

Ειδήσεις σήμερα:

Κατολίσθηση στην Αγία Φωτιά: εξιτήριο για τον 9χρονο γιο της οικογένειας

Λάρισα: Τέλος στην κατάληψη “Ντουγρού” μετά από 7 χρόνια (εικόνες)

“Ενώπιος Ενωπίω” - Τέρενς Κουίκ: η εξομολόγηση και η συγκίνηση για τα παιδιά του