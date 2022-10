Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: “Ναυμαχία” για τις επαναπροωθήσεις στο Αιγαίο

Νέες «βολές» Τσελίκ προς την Ελλάδα για το μεταναστευτικό. Επιβεβαίωση για την Αθήνα η απάντηση της OLAF για τις επαναπροωθήσεις.

«Ατέλειωτα τα εγκλήματα της Ελλάδας κατά της ανθρωπότητας στο Αιγαίο, υποστήριξε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ Ομέρ Τσελίκ, προσθέτοντας ότι «τα εγκλήματα διαπράχθηκαν από κοινού με τη Frontex».

Σε δηλώσεις του έπειτα από την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ της οποίας προέδρευσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν,ο Ομέρ Τσελίκ είπε ότι «τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράττει η Ελλάδα στο Αιγαίο είναι ατελείωτα παρόλες τις προειδοποιήσεις».

«Συνεχίζουν να σπρώχνουν τους ανθρώπους στο θάνατο, να τους τραυματίζουν και να τους εξαφανίζουν στα νερά της Μεσογείου. Το 2020, 2021 και 2022 η ελληνική ακτοφυλακή απώθησε 46.000 μετανάστες στο Αιγαίο. ΄Έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή 46 χιλιάδων ανθρώπων. Είναι πραγματικά ενοχλητικό η Ευρώπη να είναι μέσα σε όλες αυτές τις ενέργειες και ταυτόχρονα να τις αγνοεί, ενώ λαμβάνουν χώρα μπροστά στα μάτια της.

Τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν από κοινού από τον Frontex και την ελληνική ακτοφυλακή είναι εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Για τη μετατροπή του συγκροτήματος Μουράτ Ρέις στη Ρόδο σε μουσική ακαδημία, ο Ομέρ Τσελίκ είπε ότι είναι ‘ασέβεια’. «Χρησιμοποιούν συστηματικά κάποιες ύπουλες μεθόδους για να βλάψουν τα μνημεία των ηρώων μας. Σας προσκαλούμε να δείξετε σεβασμό. Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να τους σταματήσει».





Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής: Επιβεβαίωση της OLAF ότι η Ελλάδα σώζει ζωές στο Αιγαίου

Πηγές του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής σχολίαζαν νωρίτερα την απάντηση της εκπροσώπου της OLAF «η απάντηση που έδωσε η εκπρόσωπος Τύπου της OLAF, Τζιάνα Καπέλλο, σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ για την έκθεση για τις επαναπροωθήσεις, πως δεν αφορά στην Ελλάδα, αποτελεί άλλη μια απόδειξη πως η αξιωματική αντιπολίτευση ακολουθεί την τακτική του «λέγε, λέγε, κάτι θα μείνει» στο μεταναστευτικό.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μετά το χάος που παρέλαβε από την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και την πλήρη δυσφήμιση της χώρας μας με τους 1.500 νεκρούς στις ελληνικές θάλασσες μόνο το 2015 έχει επιτύχει όχι μόνο να ελέγξει το φαινόμενο αλλά και να δημιουργήσει τις υποδομές προκειμένου να μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση. Δίχως αφήγημα λοιπόν η Κουμουνδούρου καταφεύγει σε fake news αδιαφορώντας για το εάν δυσφημίζουν τη χώρα.

Σε κάθε περίπτωση εμείς καλωσορίζουμε για ακόμη μία φορά την πλήρη επιβεβαίωση της ελληνικής κυβέρνησης η οποία σώζει χιλιάδες ζωές στο Αιγαίο. Απέναντι σε όσους επιλέγουν, για να μείνουν στην επικαιρότητα έστω για πέντε λεπτά, να αμαυρώνουν την πατρίδα μας, εμείς απαντάμε με έργα και με την αλήθεια».

