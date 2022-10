Κοινωνία

Γιάννης Μάρκου: Ντοκουμέντο από την επίθεση στην Βαρυμπόμπη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανατρέπονται οι ισχυρισμοί των δύο κατηγορούμενων από το βίντεο που αποκαλύπτει ο ΑΝΤ1. Τι λένε οι δικηγόροι των δύο πλευρών.

Ρεπορτάζ: Μανώλης Ασαριώτης, Νίκος Τσιλιπουνιδάκης

Ξημερώματα 28ης Οκτωβρίου, λίγα λεπτά πριν από τις τέσσερις και μισή. Ο 19χρονος σταθμεύει το αυτοκίνητό του και μαζί με τον 26χρονο κατευθύνονται στο κατάστημα, προκειμένου να αγοράσουν φαγητό.

Εκείνη την ώρα περισσότερα από δέκα άτομα περιμένουν τη σειρά τους, αλλά οι δύο νεαροί πηγαίνουν κατευθείαν στο ταμείο.

Ένας άνδρας, που συζητά με τον Γιάννη Μάρκου, αντιλαμβάνεται ότι αψήφησαν τη σειρά προτεραιότητας και εκφράζει παράπονο στον 19χρονο.

Σε εκείνο το σημείο ξεκινά η αντιπαράθεση τού 26χρονου με τον Γιάννη Μάρκου, ο οποίος πλησιάζει τον νεαρό.

Οι κάμερες ασφαλείας του καταστήματος απαθαντίζουν σκηνές από τη συμπλοκή των δύο ανδρών, αλλά όχι τη στιγμή που ο 26χρονος καταφέρνει τα πολλαπλά χτυπήματα με το μαχαίρι στο μηρό, την κοιλιακή χώρα και τα χέρια του Γιάννη Μάρκου.

«Τον τράβηξε παραπέρα, ανάμεσα σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, εκεί που δεν πιάνει η κάμερα, αλλά και εκεί που δεν είχαν οπτική επαφή οι υπόλοιποι. Ήξερε τι έκανε», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο δικηγόρος του Γιάννη Μάρκου, Γιάννης Μαρακάκης.

Στα βίντεο που αποκαλύπτει σήμερα ο ΑΝΤ1 φαίνονται ξεκάθαρα οι κινήσεις του 26χρονου και του 19χρονου. Πώς χτύπησαν τον επιχειρηματία και πώς προσπάθησαν να διαφύγουν ανάποδα το δρόμο, την ώρα που ο Γιάννης Μάρκου ήταν αιμόφυρτος στο έδαφος.

Οι δύο νεαροί επιστρέφουν στο αυτοκίνητο τού 19χρονου. Μαζί τους και ένας άνδρας, ο οποίος ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί εάν επιχείρησε να τους σταματήσει.

Χωρίς να χάσουν χρόνο επιβιβάζονται στο όχημα και σπεύδουν να εξαφανιστούν. Λίγη ώρα αργότερα οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 19χρονο ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου.

«Στηριζόμενοι στο οπτικό υλικό και στις περιγραφές αυτοπτών μαρτύρων, είμαστε σίγουροι πως πρόκειται για μια απρόκλητη, βάναυση επίθεση σε βάρος του κ. Μάρκου», επεσήμανε ο Γιάννης Μαρακάκης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου.

Όπως είπε ο συνήγορος του επιχειρηματία, «κανείς από την παρέα του θύματος, δεν είχε αξιολογήσει πως θα εξελιχθεί το περιστατικό», ενώ επέμεινε πως δεν επρόκειτο για τυχαία χτυπήματα, λέγοντας πως διαφορετική εικόνα δείχνουν τόσο ο αριθμός των χτυπημάτων και η ταχύτητα με την οποία έγιναν, αλλά και ο τρόπος που αποτραβήχθηκε ο δράστης από τις κάμερες ασφαλείας και ο τόπος που διάλεξε για να επιτεθεί στον επιχειρηματία».





Ο 26χρονος παραδόθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στις αρχές. Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και έτσι οδηγήθηκε το πρωί της Δευτέρας στον ανακριτή.

«Σε καμία περίπτωση δεν αποδέχεται τον νομικό όρο της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Αυτό που μας απασχολεί είναι η υγεία του παθόντος, να καλυτερεύσει», δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισης του 26χρονου, Ανδρέας Σπυρόπουλος.

Την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να αναπτύξει τους ισχυρισμούς του.

Ειδήσεις σήμερα:

“Παγιδευμένοι”: sneak preview από το επεισόδιο της Δευτέρας (βίντεο)

Πέθανε ο Ηλίας Ζερβός

Βιασμός ανηλίκων: Παιδιά κατήγγειλαν τον πατέρα τους - Τα “πάσαρε” και σε φίλους του