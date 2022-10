Παράξενα

Τένις: προπονητής χτυπά αθλήτρια με μπουνιές και κλωτσιές (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οργή έχει προκαλέσει ένα βίντεο, που δείχνει έναν προπονητή, να χτυπάει μια 14χρονη αθλήτρια του, μέσα στο κορτ, την ώρα της προπόνησης, στην Σερβία.

Οργή έχει προκαλέσει ένα βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα και δείχνει έναν άνδρα από την Κίνα να χτυπάει μια 14χρονη κοπέλα η οποία πιθανότατα είναι η κόρη του μέσα στο κορτ την ώρα της προπόνησης στη Σερβία.

Το βίντεο εστάλη στις αρχές από έναν Σέρβο προπονητή. Το βίντεο δημοσιεύτηκε αργότερα από τον Igor Juric, ο οποίος μάχεται κατά της βίας.

Jos jedno brutalno nasilje oca nad cerkom. Dobio sam informaciju da je u pitanju porodica koja dolazi iz Kine. Podnecemo krivicnu prijavu i protiv ovog monstruma. pic.twitter.com/CrU7g0JcwU — Igor Juric (@lojzija) October 28, 2022

Στο βίντεο φαίνεται ο προπονητής να χτυπά βάναυσα το κορίτσι στο στομάχι και μετά στο κεφάλι. Αργότερα της τραβάει τα μαλλιά και την ρίχνει στο έδαφος. Ωστόσο, και πάλι συνεχίζει να την χτυπάει.

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός ανηλίκων: Παιδιά κατήγγειλαν τον πατέρα τους - Τα “πάσαρε” και σε φίλους του

Παλαιό Φάληρο: Ο “δράκος με το τατουάζ”, το διεθνές ένταλμα σύλληψης και το ξέσπασμα της μητέρας του

Ασπρόπυργος: Πυροβόλησαν εν κινήσει λεωφορείο