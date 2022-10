Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Εκτός ο Πογκμπά

Νοκ άου τέθηκε ο Πολ Πογκμπά, μετά και τον νέο του τραυματισμό. Η ανακοίνωση της Γιουβέντους.

Ο νέος τραυματισμός που υπέστη ο Πολ Πογκμπά τον θέτει εκτός αγωνιστικής δράσης από το προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο 29χρονος Γάλλος διεθνής δεν έχει αγωνιστεί από τον Αύγουστο, όταν επέστρεψε ως ελεύθερος στο Τορίνο.

Ο Πογκμπά επέστρεψε στις προπονήσεις με την ομάδα της Serie A την περασμένη εβδομάδα, αλλά υπέστη νέο τραυματισμό στο γόνατο, που τον θέτει νοκ άουτ από το Μουντιάλ του Κατάρ, όπως επιβεβαίωσε και η μάνατζερ του, Ραφαέλα Πιμέντα.

«Μετά τη χθεσινή και τη σημερινή ιατρική εξέταση στο Τορίνο και το Πίτσμπουργκ, είναι εξαιρετικά οδυνηρό να ενημερώσουμε ότι ο Πολ Πογκμπά θα χρειαστεί ακόμα χρόνο ανάρρωσης από την επέμβαση του. Για αυτόν τον λόγο, ο Πολ δεν θα μπορέσει να ενταχθεί στην ομάδα της Γιουβέντους πριν από τη διακοπή του Μουντιάλ ούτε στην Εθνική Γαλλίας στο Κατάρ. Ο Πολ θα συνεχίσει να εργάζεται δίνοντας τον καλύτερό του εαυτό για να επιστρέψει στο γήπεδο για τους οπαδούς και την ομάδα του το συντομότερο δυνατό», ανέφερε η Πιμέντα.

Από την πλευρά της, η Γιουβέντους ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Ο Πολ Πογκμπά, υπό το φως των πρόσφατων ακτινολογικών εξετάσεων που έγιναν στο J|Medical και της διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε στο Πίτσμπουργκ από τον καθηγητή Βόλκερ Μουσάλ για την αξιολόγηση του γόνατος, πρέπει να συνεχίσει το πρόγραμμα αποκατάστασης».

Ο Πογκμπά αποτέλεσε αναπόσπαστο μέλος της ομάδας του Ντιντιέ Ντεσάμπ που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018, ενώ είχε σκοράρει και στη νίκη με 4-1 επί της Κροατίας στον τελικό.

Ο μέσος τραυμάτισε τον μηνίσκο του κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της Γιουβέντους, ενώ αρχικά απέφυγε τη χειρουργική επέμβαση. Αντίθετα, ακολουθούσε μια συντηρητική πορεία θεραπείας από την επιστροφή του από τις ΗΠΑ, όπου η Γιουβέντους έκανε περιοδεία.

Τον Σεπτέμβριο, ο Πογκμπά αποφάσισε να υποβληθεί σε επέμβαση στον μηνίσκο στο δεξί του γόνατο με την ελπίδα να αναρρώσει πλήρως μέχρι να φτάσει το Παγκόσμιο Κύπελλο.

H κορυφαία διοργάνωση θα ανοίξει αυλαία στις 20 Νοεμβρίου, με τις τελικές επιλογές της ομάδας να ανακοινώνονται έως τις 11 Νοεμβρίου.

