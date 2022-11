Παράξενα

Γενεύη: Μεθυσμένος αστυνομικός πυροβόλησε μέσα στο Τμήμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο χειρουργείο οδηγήθηκε συνάδελφος του αστυνομικού που πυροβόλησε μέσα σε Αστυνομικό Τμήμα της Ελβετίας.

Ένας μεθυσμένος αστυνομικός πυροβόλησε επτά φορές με το υπηρεσιακό του όπλο μέσα σε αστυνομικό τμήμα της Γενεύης και τραυμάτισε έναν συνάδελφό του στο πόδι. Το επεισόδιο σημειώθηκε την Παρασκευή, αλλά έγινε σήμερα γνωστό από τις τοπικές αρχές.

Ο αστυνομικός, που υπηρετεί στη μονάδα Δίωξης Ναρκωτικών, άρχισε να πυροβολεί μέσα στο αστυνομικό τμήμα Καρλ-Βογκτ, στο κέντρο της Γενεύης, για λόγους που οι αρχές δεν διευκρίνισαν, μιλώντας για μια έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο άνδρας «υπό την επήρεια αλκοόλ» πυροβόλησε επτά φορές με το υπηρεσιακό του όπλο παρουσία πέντε συναδέλφων του. «Ο ένας χτυπήθηκε από σφαίρα στο πόδι και χρειάστηκε να χειρουργηθεί», τόνισαν οι εισαγγελικές αρχές.

Σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου, η εισαγγελία δεν θέλησε να υπεισέλθει σε άλλες λεπτομέρειες για το περιστατικό, ιδίως για το επίπεδο αλκοόλ που βρέθηκε στο αίμα του αστυνομικού την ώρα του συμβάντος.

Μετά την κατάθεση του στον εισαγγελέα, ο αστυνομικός αφέθηκε ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους. Μεταξύ άλλων κατηγορείται ότι «έθεσε σε κίνδυνο τις ζωές άλλων και για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια», υπογράμμισε το γραφείο της εισαγγελίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Στα χέρια της ΕΛΑΣ ο “Δράκος” του Παλαιού Φαλήρου

Θεσσαλονίκη: “Έστησαν καρτέρι” και επιτέθηκαν σε πλαστικό χειρουργό (εικόνες)

Παναθηναϊκός – Αϊτόρ: Οι πρώτες δηλώσεις μετά το χειρουργείο