ΠΑΣ Γιάννινα: Νίκη με ανατροπή επί του Αστέρα Τρίπολης

Αν και προηγήθηκαν οι Αρκάδες, τελικά οι Γιαννιώτες κατάφεραν να επικρατήσουν και να πάρουν το τρίποντο της νίκης.

Οι αλλαγές του Θανάση Στάικου έφεραν τα... πάνω-κάτω στο τελευταίο ημίωρο του αγώνα ανάμεσα ΠΑΣ Γιάννινα με τον Αστέρα Τρίπολης και χάρισαν ένα πολύτιμο «τρίποντο» τους Γιαννιώτες με 2-1, στο ματς με το οποίο «έπεσε» η αυλαία της 10ης αγωνιστικής της Super League. Αν και προηγήθηκαν οι Αρκάδες στο 47’ με τον Κρεσπί, δεν μπόρεσαν να διατηρήσουν το αήττητο σερί που είχαν τα τελευταία χρόνια στους «Ζωσιμάδες» (2 νίκες, 4 ισοπαλίες) και ηττήθηκαν για πρώτη φορά μετά τον Αύγουστο του 2014. Οι Μπάλαν και Φοφανά σημείωσαν τα γκολ της μεγάλης ανατροπής για τον ΠΑΣ, που επέστρεψε στις νίκες μετά από πέντε αγωνιστικές (1 ισοπαλία, 4 ήττες). Χωρίς νίκη για τέταρτο σερί ματς ο Αστέρας (2 ισοπαλίες, 2 ήττες), που παραμένει στα χαμηλά «πατώματα» του βαθμολογικού πίνακα.

Οι γηπεδούχοι είχαν την πρώτη τελική στο ματς, όμως το σουτ που επιχείρησε ο Μπιλμπάο στο 17’ πέρασε άουτ. Στο 24’ ο Λέο Τιλίκα πέρασε τον Σόρια κι από δύσκολη γωνία δοκίμασε το σουτ, με την μπάλα να καταλήγει στην εξωτερική πλευρά των διχτυών του Αθανασίου. Στο 44’ ο Ο Ροσέρο δοκίμασε το ανάποδο ψαλίδι μέσα στην περιοχή, με τον Τσιφτσή να πετάγεται και να μπλοκάρει σταθερά.

Στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι «άναψε» για τα καλά... Με την εκκίνηση του δευτέρου 45λέπτου ο Αστέρας πήρε «κεφάλι» στο σκορ με τον Ρεγκίς Κρεσπί, ο οποίος κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΣ Γιάννινα μετά την ασίστ του Στάνκο και με γυριστό έκανε το 1-0 για την ομάδα της Αρκαδίας στο 47’.

Ο ΠΑΣ προσπάθησε να αντιδράσει άμεσα όμως το πλασέ του Ροσέρο στο 50’ πέρασε πάνω απ’ τα δοκάρια. Τη λύση για τους γηπεδούχους έδωσε ο Κλόντιου Μπάλαν, δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο. Στο 63’ οι παίκτες των γηπεδούχων κυκλοφόρησαν καλά την μπάλα, ο Σόρια έβγαλε ένα ωραίο χαμηλό γύρισμα κι ο Ρουμάνος επιθετικός με πλασέ μιας επαφής έκανε το 1-1.

Η ομάδα των Ιωαννίνων επέβαλλε πλήρως το ρυθμό της μετά την ισοφάριση και σε ένα δίλεπτο -71’ και 72’- έχασε δύο τεράστιες ευκαιρίες για να πάρει το προβάδισμα. Το πλασέ του Μορέιρα αποκρούστηκε σε κόρνερ απ’ τον Τσιφτσή και στην εξέλιξη της φάσης (με την εκτέλεση του κόρνερ), έπειτα από σύγχυση στην άμυνα του Αστέρα, ο Ροσέρο «σημάδεψε» με κεφαλιά το οριζόντιο δοκάρι.

Η ανωτερότητα του ΠΑΣ Γιάννινα επιβραβεύτηκε στο 76’ με άλλη μία «χρυσή» αλλαγή του Θανάση Στάικου, τον Μανσούρ Φοφανά. Ο Μορέιρα έκλεψε την μπάλα έξω απ’ την περιοχή, σέντραρε χαμηλά στην «καρδιά» της άμυνας του Αστέρα, όπου ο Τσιφτσής δεν έκανε καλό υπολογισμό, διώχνοντας πάνω στον Καστάνιο, και ο Φοφανά ανενόχλητος έκανε το 2-1, χαρίζοντας τους τρεις βαθμούς στην ομάδα του.

Διαιτητής: Φώτης Πολυχρόνης (Πιερίας)

Κίτρινες: Παντελάκης, Τζίμας, Μπάλαν – Καστάνιο, Ιγκλέσιας, Σίτο, Στάνκο, Ντομίγνκεθ

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Θανάσης Στάικος): Αθανασίου, Σόρια, Πήλιος, Παντελάκης, Καραχάλιος (55’ Λώλης), Μπιλμπάο, Μέντες, Ροσέρο (88’ Λιάσος), Παμλίδης (61’ Φοφανά), Εραμούσπε, Τζίμας (61’ Μπάλαν).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Ηρακλής Μεταξάς): Τσιφτσής, Καστάνιο, Τζουκάνοβιτς, Άλβαρες, Γκαρντάβσκι (64’ Ντομίνγκεθ), Στάνκο, Μουνάφο, Σίτο, Κρεσπί, Λέο Τιλίκα (35’ λ.τρ. Ριέρα), Μπαρτόλο (46’ Μπενίτο).

