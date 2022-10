Υγεία - Περιβάλλον

Άρτα: πέθανε ξαφνικά μπροστά στους φίλους του

Δεν πρόλαβε να αντιδράσει η παρέα και ο 49χρονος άφησε την τελευταία του πνοή.

Ένας 49χρονος άνδρας στον Μεσόπυργο Άρτας "έφυγε" ξαφνικά από τη ζωή μετά από ξαφνική αδιαθεσία που αισθάνθηκε ενώ βρισκόταν έξω με φίλους του .

Ο άνδρας παραπονέθηκε πως δεν αισθανόταν καλά με την παρέα του να κινητοποιείται άμεσα.

Ο 49χρονος άνδρας μεταφέρθηκε στο Κ.Υ Άνω Καλεντίνης όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν στη ζωή ο άνδρας δεν τα κατάφερε...

Οι φίλοι του αδυνατούν να πιστέψουν αυτό που συνέβη ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα φωτίσει η διενέργεια νεκροψία νεκροτομής .

