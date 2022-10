Υγεία - Περιβάλλον

Βόλος: θάνατος μωρού από σπάνιο στέλεχος πνευμονιόκοκκου

Σοκ προκαλεί ο θάνατος του μόλις 1,5 έτους μωρού. Παραμένει στο νοσοκομείο το αδερφάκι του. Η τραγική ειρωνεία.

Από σηψαιμία που του προκάλεσε πολυοργανική ανεπάρκεια, πέθανε 1,5 έτους παιδί στον Βόλο, στις 27 Οκτωβρίου.

Οι γονείς μέχρι σήμερα δεν είχαν λάβει απαντήσεις για το αίτιο που προκάλεσε τον θάνατο του παιδιού τους από σηψαιμικό σοκ. Σήμερα, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες , εκδόθηκαν τα εργαστηριακά αποτελέσματα και τα ευρήματα έδειξαν πως το παιδί προσβλήθηκε από σπάνιο στέλεχος πνευμονιόκοκκου, που δεν καλύφθηκε από το εμβόλιο. Το παιδί ήταν εμβολιασμένο , όπως και το δίδυμο αδελφάκι του, που νοσηλεύεται ακόμα στο Νοσοκομείο του Βόλου. Τα εργαστηριακά ευρήματα είναι ίδια και για το δεύτερο παιδί . Τα παιδιά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχαν εμβολιαστεί με συζευγμένο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο που ενδείκνυται για την προστασία βρεφών και νηπίων από τη διεισδυτική πνευμονιοκοκκική νόσο, την πνευμονία και την οξεία μέση ωτίτιδα που προκαλούνται από τους 13 ορότυπους που περιλαμβάνονται στο εμβόλιο.

«Υπάρχουν σπάνια στελέχη, σπάνιες περιπτώσεις, που δεν καλύπτονται από το εμβόλιο», δήλωσαν οι γιατροί.

Το παιδί οδηγήθηκε στο Νοσοκομείο του Βόλου το μεσημέρι της 27ης Οκτωβρίου με υψηλό πυρετό. Αμέσως μπήκε στην ανάνηψη με ανακοπή καρδιάς.

«Το παιδί είχε πέντε ημέρες πυρετό όπως ενημερωθήκαμε. Κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν και ό,τι συνέβη είναι αξεπέραστο. Δεν είχε σφυγμό και η κλινική του εικόνα μας έδειξε βαριά σηψαιμία», δήλωσαν οι γιατροί που το εξέτασαν και προσπάθησαν να το επαναφέρουν στη ζωή. Για τους ίδιους ήταν φανερό ότι της σηψαιμίας προηγήθηκε λοίμωξη του σώματος (εισβολή στο ανθρώπινο σώμα ενός μικροβίου), το οποίο ανακαλύφθηκε σήμερα.

Όπως εξήγησαν, το μικρόβιο έκανε εντοπισμένη λοίμωξη η οποία επεκτάθηκε και πρόσβαλλε ζωτικά όργανα. Όπως έγινε γνωστό, το παιδί είχε πυρετό υψηλό όπως και το δίδυμο αδελφάκι του πέντε ημέρες, αλλά κανένα παιδί από τα δύο δεν είχε ιατρικό ιστορικό.

Το παιδί που ξεψύχησε στην ανάνηψη, μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο Νοσοκομείο συνοδευόμενο και από την παιδίατρο που το παρακολουθούσε, η οποία νωρίτερα όταν το εξέτασε στο ιατρείο της όπου το μετέφερε η μητέρα, του έκανε ΚΑΡΠΑ. Οι γιατροί αποφάσισαν αμέσως να διασωληνωθεί. Κατέβαλαν προσπάθειες να το κρατήσουν στη ζωή, αλλά το παιδί δεν είχε σφυγμό και τελικά κατέληξε.

