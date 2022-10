Οικονομία

Δημοτικά τέλη - Δήμος Αθηναίων: μείωση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Ποιο ειναι το ύψος της μείωσης των δημοτικών τελών, της μεγαλύτερης των τελευταίων ετών στον Δήμο Αθηναίων. Τι αποφάσισε ο Δήμος Θεσσαλονίκης για τα τέλη κοινόχρηστων χώρων.

Στη μεγαλύτερη μείωση δημοτικών τελών μετά από 15 ολόκληρα χρόνια, προχωρεί ο Δήμος Αθηναίων, μετά τη σχετική εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η οριζόντια μείωση στα τέλη, ύψους 5%, αφορά το σύνολο των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων του Δήμου της Αθήνας.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, τόνισε: «Η μείωση των τελών είναι μια άμεση απάντηση στην ακρίβεια. Σηματοδοτεί, όμως, και κάτι ακόμη πιο σημαντικό. Σε αυτόν τον δήμο, με αυτήν τη δημοτική αρχή, καλλιεργούμε το «ήθος» της κοινότητας: Το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια για τον κάθε δημότη. Όσο μοιραζόμαστε τις τύχες μας, τόσο η Αθήνα θα ευημερεί και οι Αθηναίοι θα φτιάχνουν τη ζωή τους. Μειώνοντας τα τέλη, αυξάνουμε την αντοχή στην ακρίβεια. Επιστρέφουμε στους δημότες μας τα οφέλη από την καλή πορεία του δήμου».

Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Αθηναίων, αρμόδιος για τη δημοτική αστυνομία και τους κοινόχρηστους χώρους, Βασίλης Κορομάντζος, δήλωσε: «Ο Δήμος Αθηναίων εξαντλώντας όλες τις οικονομικές δυνατότητες που είχε στη διάθεσή του, εξασφάλισε οριζόντια μείωση των συντελεστών τελών καθαριότητας και φωτισμού για το επόμενο έτος. Η μείωση αυτή είναι η μεγαλύτερη που έχει γίνει στον Δήμο Αθηναίων τα τελευταία 15 χρόνια. Πρόθεσή μας είναι, ανάλογα με τις οικονομικές μας δυνατότητες, να εξαντλούμε κάθε φορά περιθώρια που τυχόν υπάρχουν για την ελάφρυνση τόσο των κατοίκων όσο και των επαγγελματιών της πόλης»

Οι μειώσεις των συντελεστών

Σύμφωνα με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, οι επί μέρους κατηγορίες δημοτικών τελών, μετά τη μείωση, διαμορφώνονται ως εξής για το έτος 2023:

Του οικιακού συντελεστή τελών καθαριότητας και φωτισμού στο 1,47 €/τ.μ. από 1,55 €/τ.μ. ετησίως, έτσι ώστε 450.000 περίπου οικιακοί καταναλωτές να λαμβάνουν κατά το 2023 λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος με μειωμένη χρέωση. Των τελών καθαριότητας και φωτισμού λοιπών χώρων (επαγγελματικών) για δραστηριότητες λιανικού εμπορίου πλην τροφίμων κλπ στο 5,23 €/τ.μ. από 5,50 €/τ.μ. ετησίως Για δραστηριότητες σε χώρους παρεχόμενων υπηρεσιών πλην χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων κλπ σε 5,00 €/τ.μ. από 5,30 €/τ.μ. ετησίως Για τις λοιπές επαγγελματικές δραστηριότητες σε 5,87€/τ.μ. από 6,18 €/τ.μ. ετησίως και με τον συντελεστή των σταθμών αυτοκινήτων στο 75% του συντελεστή αυτού Για «ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς» με συντελεστή 2,23 €/τ.μ. από 2,35€/τ.μ. ετησίως για τα πρώτα 6.000 τ.μ. και μείωση στο 60% για τα υπόλοιπα τ.μ.

Ποιες ειδικές κατηγορίες απαλλάσσονται από την καταβολή δημοτικών τελών

Η δημοτική αρχή διατηρεί τις απαλλαγές καθώς και τις μειώσεις των τελών καθαριότητας και φωτισμού για επιμέρους κοινωνικές ομάδες, όπως πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, ΑμΕΑ, μονογονεϊκές οικογένειες, άποροι κ.ά. Συγκεκριμένα, προβλέπεται:

Απαλλαγή για την πρώτη κατοικία των πολυτέκνων με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης φορολογικό έτος, μέχρι του ποσού των 25.000 € προσαυξημένο κατά 10.000 € για το τρίτο τέκνο, 8.000 € για το τέταρτο τέκνο, 6.000 € για το πέμπτο τέκνο και 5.000 € για κάθε τέκνο πέραν του πέμπτου. Η απαλλαγή αυτή θα χορηγείται με την προσκόμιση αντιγράφου Ε1 για εξακρίβωση της πρώτης κατοικίας καθώς επίσης και του εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ του φορολογουμένου και των απαραιτήτων εγγράφων που απαιτούνται κατά περίπτωση. Για τα επόμενα έτη την προσκόμιση του εκκαθαριστικού της εφορίας. Απαλλαγή για την πρώτη κατοικία των τριτέκνων με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης φορολογικό έτος, μέχρι του ποσού των 25.000 € προσαυξημένο κατά 10.000 € για το τρίτο τέκνο, σύνολο 35.000 €. Η απαλλαγή αυτή θα χορηγείται με την προσκόμιση του Ε1 και του εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ καθώς και των απαραιτήτων εγγράφων που απαιτούνται κατά περίπτωση. Για τα επόμενα έτη την προσκόμιση του εκκαθαριστικού της εφορίας. Απαλλαγή για την πρώτη κατοικία των απόρων όπως αυτοί οριοθετούνται από την κείμενη νομοθεσία. Η απαλλαγή αυτή θα χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, αφού προηγουμένως προσκομίζονται σε αυτή το έγγραφο που αποδεικνύει την οικονομική τους αδυναμία όπως εκπορεύεται από την κείμενη νομοθεσία καθώς και αντίγραφο Ε1 για εξακρίβωση της πρώτης κατοικίας τους καθώς και των απαραίτητων εγγράφων που απαιτούνται κατά περίπτωση. Για τα επόμενα έτη την προσκόμιση του εκκαθαριστικού της εφορίας. Μειωμένα κατά 50% καταβάλλονται τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για την πρώτη κατοικία των αναπήρων με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, και με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης φορολογικό έτος, μέχρι του ποσού των 20.000 €. Η μείωση αυτή θα χορηγείται με την προσκόμιση στην αρμόδια υπηρεσία βεβαίωσης Υγειονομικής Επιτροπής για το ύψος της αναπηρίας, αντίγραφο Ε1 για εξακρίβωση της πρώτης κατοικίας και εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ του φορολογουμένου, καθώς και των απαραίτητων εγγράφων που απαιτούνται κατά περίπτωση. Για τα επόμενα έτη την προσκόμιση του εκκαθαριστικού της εφορίας. Μείωση των τελών καθαριότητος και φωτισμού κατά 50% για την πρώτη κατοικία των μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης φορολογικό έτος, μέχρι του ποσού των 25.000 €. Η μείωση αυτή θα χορηγείται με την προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης που βεβαιώνει την μονογονεϊκότητα, αντίγραφο Ε1 για εξακρίβωση της πρώτης κατοικίας, του εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ του φορολογουμένου καθώς και των απαραίτητων εγγράφων που απαιτούνται κατά περίπτωση. Για τα επόμενα έτη την προσκόμιση του εκκαθαριστικού της εφορίας.

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος να εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου της απαλλαγής ή της μείωσης κατά 50% των τελών καθαριότητος και φωτισμού.

Θεσσαλονίκη: πάγωμα τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το 2023

Εν τω μεταξύ, το πάγωμα των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το 2023, ανακοίνωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, στην κεντρική τοποθέτησή του στην αποψινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Όπως είπε ο δήμαρχος, η απόφαση αυτή μέσα στο δύσκολο οικονομικά περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί συνολικά για τους δήμους σε ολόκληρη τη χώρα, δεν είναι ούτε εύκολη ούτε αυτονόητη.

«Εντάσσεται στη λογική που υπηρετούμε από την πρώτη ημέρα: πρώτα ο πολίτης, πρώτα ο δημότης, πρώτα η πραγματική οικονομία και οι δουλειές των ανθρώπων», τόνισε ο κ. Ζέρβας, συμπληρώνοντας ότι πέραν των μηδενικών αυξήσεων φέτος και των μειώσεων κατά 5% πέρυσι στα τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων, προχωρά και σε σειρά διευκολύνσεων και εκπτώσεων.

Ο δήμαρχος, εξάλλου, υπενθύμισε ότι τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού έχουν μειωθεί στην τριετία κατά 30% οριζόντια για όλους.





