Κοινωνία

Εθνική Οδός Αθηνών - Λαμίας: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Μεταμόρφωση και Κηφισιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ασκήσεις ετοιμότητας θα πραγματοποιηθούν στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας. Τι πρέπει να προσέξουν οι οδηγοί.

Λόγω πραγματοποίησης άσκησης επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποχιονισμού περιόδου χειμερινής συντήρησης 2022 - 2023, θα εφαρμοστούν την Τρίτη(1/11), με εναλλακτική ημερομηνία την Πέμπτη (3/11), οι κάτωθι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, περιοχών Δήμων Μεταμόρφωσης και Κηφισιάς, ως εξής:

Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας, στο τμήμα μεταξύ των χ/θ 18,000 και 20,000, κατά τις ώρες 23.00΄ έως 05.00΄της επομένης.

Αποκλεισμός κλάδου, στο τμήμα μεταξύ των χ/θ 19,500 και 20,000, κατά τις ώρες 23.59΄ έως 03.00΄ της επομένης.

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στο ανωτέρω οδικό δίκτυο κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα.

Ειδήσεις σήμερα:

Στα χέρια της ΕΛΑΣ ο “Δράκος” του Παλαιού Φαλήρου

Θεσσαλονίκη: “Έστησαν καρτέρι” και επιτέθηκαν σε πλαστικό χειρουργό (εικόνες)

Παναθηναϊκός – Αϊτόρ: Οι πρώτες δηλώσεις μετά το χειρουργείο