Κόσμος

Τραμπ - Ανώτατο Δικαστήριο: Ζητάει παρέμβαση για να “γλιτώσει” έλεγχο στις φορολογικές του δηλώσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Τραμπ υπέβαλε κατεπείγον αίτημα για αναστολή εκτέλεσης μιας απόφασης κατώτερου δικαστηρίου κατά του Ρεπουμπλικανού τέως προέδρου.

Ο Αμερικανός τέως πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε σήμερα από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ να παρέμβει στον αγώνα του να αποτρέψει μια Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων να αποκτήσει πρόσβαση στις φορολογικές του δηλώσεις, επικαλούμενος πολιτικά κίνητρα.

Ο Τραμπ υπέβαλε κατεπείγον αίτημα για αναστολή εκτέλεσης μιας απόφασης κατώτερου δικαστηρίου κατά του Ρεπουμπλικανού τέως προέδρου, που επικύρωσε το αίτημα της Επιτροπής Μέσων και Πόρων της Βουλής των Αντιπροσώπων - όπου την πλειοψηφία έχουν οι Δημοκρατικοί - να λάβει το φορολογικό υλικό. Η απόφαση του κατώτερου δικαστηρίου αναφέρει ότι η πρόσβαση της Επιτροπής στις φορολογικές δηλώσεις του Τραμπ αποτελεί μέρος του νομοθετικού της έργου.

«Εάν επιτραπεί να εκτελεστεί (η απόφαση), αυτό θα υπονομεύσει τη διάκριση των εξουσιών και θα καταστήσει την προεδρία ευάλωτη σε επεμβατικές απαιτήσεις πληροφοριών από πολιτικούς αντιπάλους στην νομοθετική εξουσία», έγραψαν οι δικηγόροι του Τραμπ, αναφερόμενοι στον καταμερισμό εξουσίας μεταξύ των τριών τμημάτων της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η αντιπαράθεση γύρω από την υπόθεση ξεκινά από το 2019, όταν η Επιτροπή μήνυσε τον Τραμπ για να τον αναγκάσει να αποκαλύψει τις φορολογικές του δηλώσεις. Ο Τραμπ ήταν ο πρώτος πρόεδρος εδώ και τέσσερις δεκαετίες που δεν έδωσε στη δημοσιότητα τις φορολογικές του δηλώσεις, καθώς είχε ως στόχο να κρατήσει μυστικές τις λεπτομέρειες της περιουσίας του και τις δραστηριότητες της εταιρείας του, Trump Organization.

Η Επιτροπή στο αίτημά της επικαλέστηκε έναν ομοσπονδιακό νόμο που εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της Επιτροπής Μέσων και Πόρων της Βουλής να ζητήσει από την Υπηρεσία Φορολογικών Εσόδων (IRS) τις φορολογικές δηλώσεις οποιουδήποτε ατόμου.

Οι Δημοκρατικοί της Βουλής έχουν υποστηρίξει ότι χρειάζονται τις φορολογικές δηλώσεις του Τραμπ για να εξακριβώσουν αν η IRS προβαίνει σε κατάλληλους ελέγχους των φορολογικών δηλώσεων προέδρων και να αξιολογήσει εάν χρειάζεται μια νέα νομοθεσία. Οι δικηγόροι του Τραμπ χαρακτήρισαν αυτή την εξήγηση «προσχηματική» και «υποκριτική», λέγοντας ότι ο πραγματικός στόχος είναι να ανακαλυφθούν πολιτικά επιζήμιες πληροφορίες για τον Τραμπ, ο οποίος σκέφτεται να θέσει ξανά υποψηφιότητα για την προεδρία το 2024.

Ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ, Τρέβορ ΜακΦέιντεν, διορισμένος από τον Τραμπ, αποφάνθηκε υπέρ του Κογκρέσου τον Δεκέμβριο του 2021, αποφασίζοντας ότι η Επιτροπή έχει ευρεία εξουσία στις φορολογικές δηλώσεις ενός πρώην προέδρου.

Τον Αύγουστο, το εφετείο της περιφέρειας της Κολούμπια των ΗΠΑ απεφάνθη επίσης κατά του Τραμπ, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι «κάθε πρόεδρος αναλαμβάνει τα καθήκοντά του γνωρίζοντας ότι θα υπόκειται στους ίδιους νόμους με όλους τους άλλους πολίτες όταν αποχωρήσει από τα καθήκοντά του». Το εφετείο απέρριψε την επανεξέταση της υπόθεσης στις 27 Οκτωβρίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Παναθηναϊκός – Αϊτόρ: Οι πρώτες δηλώσεις μετά το χειρουργείο

Σημεία για rapid test δωρεάν την Τρίτη

Καιρός: Ομίχλες και ασθενείς βροχές την Τρίτη