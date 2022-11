Κόσμος

ΗΠΑ – FBI: Η "Κυρία των Αμμόλοφων" ταυτοποιήθηκε μετά από μισό αιώνα (εικόνες)

Ποιο ήταν το θύμα της φρικτής δολοφονίας που είχε συγκλονίσει την αμερικανική κοινή γνώμη.

Ύστερα από σχεδόν μισό αιώνα, το FBI αναγνώρισε το θύμα φρικτής δολοφονίας που είχε συγκλονίσει την αμερικανική κοινή γνώμη. Η σορός της γυναίκας εντοπίστηκε το 1974 σε παραλία της Μασαχουσέτης, στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ. Τα χέρια του θύματος είχαν ακρωτηριαστεί. Ο δολοφόνος δεν βρέθηκε ποτέ.

Η μυστηριώδης «Κυρία των Αμμόλοφων» – όπως την αποκαλούσαν δημοσιεύματα της εποχής – ήταν η Ρουθ Μαρί Τέρι, μια γυναίκα από την πολιτεία του Τενεσί που ήταν 37 ετών όταν σκοτώθηκε, ανακοίνωσε σήμερα το FBI σε συνέντευξη Τύπου στη Μασαχουσέτη.

«Η Ρουθ ήταν κόρη, αδερφή, θεία, σύζυγος, μητέρα», δήλωσε ο Τζο Μποναβολόντα, αξιωματούχος του FBI στη Βοστόνη, δίνοντας στη δημοσιότητα τέσσερις εικόνες του θύματος και προτρέποντας όποιον έχει πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση να επικοινωνήσει με τις αρχές.

«Γνωρίζουμε ότι η αναγνώριση της Ρουθ (...) δεν θα απαλύνει τον πόνο της οικογένειάς της», η οποία είχε ενημερωθεί αρμοδίως – όπως διευκρίνισε – πριν από τη συνέντευξη Τύπου. Για σχεδόν 50 χρόνια, οι αρχές παρακολουθούσαν τα ίχνη πολλών υπόπτων, χωρίς όμως ποτέ να δώσουν στη δημοσιότητα κάποιο όνομα.

Η Ρουθ Μαρί Τέρι βρέθηκε νεκρή στις 26 Ιουλίου 1974 σε μια παραλία με αμμόλοφους στο Πρόβινσταουν της Μασαχουσέτης. Κειτόταν γυμνή πάνω σε μια πετσέτα θαλάσσης. Τα χέρια της είχαν ακρωτηριαστεί, «προφανώς από τον δολοφόνο της, ώστε (το θύμα) να μην μπορεί να αναγνωριστεί από τα δακτυλικά αποτυπώματα», σύμφωνα με τον Μποναβολόντα. Επιτόπου δεν βρέθηκε κάποιο όπλο, συμπλήρωσε.

«Το αριστερό τμήμα του κρανίου της είχε υποστεί συντριπτικό κάταγμα», ανέφερε, επιβεβαιώνοντας δημοσιεύματα της εποχής σύμφωνα με τα οποία σκοτώθηκε ύστερα από χτύπημα στο κεφάλι, πιθανότατα αρκετές εβδομάδες πριν από την ανακάλυψη του πτώματος.

Χρειάστηκε να περάσουν 50 χρόνια προκειμένου το FBI να βάλει τέλος στο μυστήριο της ταυτότητας της «Κυρίας των Αμμόλοφων», αφού προηγήθηκαν μελέτες χιλιάδων φακέλων αγνοουμένων, εκταφή της σορού, εξέταση DNA σε συνδυασμό με γενεαλογική έρευνα και ανασύσταση των χαρακτηριστικών του προσώπου με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή.

