Ισημερινός: Κρέμασαν αποκεφαλισμένα πτώματα σε γέφυρα

Η εγκληματικότητα παίρνει ασύλληπτες διαστάσεις στην χώρα της Λατινικής Αμερικής, με το κύμα της βίας να αποδίδεται σε καρτέλ ναρκωτικών.

Η αστυνομία της Εσμεράλδας, στις ακτές του βορειοδυτικού Ισημερινού, πόλης που πλήττεται από κύμα βίας αποδιδόμενο σε συμμορίες που διακινούν ναρκωτικά, βρήκε χθες τα αποκεφαλισμένα πτώματα δυο ανθρώπων που είχαν κρεμαστεί σε γέφυρα.

Η Εσμεράλδας είναι πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας, που γειτονεύει με τον νομό Ναρίνιο της Κολομβίας.

Τον Φεβρουάριο, η αστυνομία του Ισημερινού εντόπισε επίσης δυο πτώματα κρεμασμένα από γέφυρα στην πόλη Ντουράν (νοτιοδυτικά). Η μακάβρια μέθοδος χρησιμοποιείται συχνά από μεξικανικά καρτέλ των ναρκωτικών.

Τους μήνες που ακολούθησαν, διαπράχθηκαν εξάλλου επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς, ιδίως τον Αύγουστο στο λιμάνι Γουαγιακίλ, όχι μακριά από τη Ντουράν, όπου σκοτώθηκαν πέντε άνθρωποι.

Μέσα σε δυο εβδομάδες, διαπράχθηκαν δυο επιθέσεις εναντίον του σπιτιού του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Φρίξον Εράσο, χωρίς θύματα. Ο πρώην ποδοσφαιριστής είναι υποψήφιος για το αξίωμα του δημάρχου της Εσμεράλδας στις εκλογές του Φεβρουαρίου.

Διακινητές ναρκωτικών, ορισμένοι από τους οποίους σχετίζονται με τα μεξικανικά καρτέλ, έχουν αποδυθεί σε ανελέητη σύγκρουση για εξουσία στους δρόμους και στις φυλακές του Ισημερινού, όπου αλλεπάλληλες σφαγές έχουν στοιχίσει τη ζωή σε κάπου 400 κρατούμενους από τον Φεβρουάριο του 2021.

Ο δείκτης των ανθρωποκτονιών, που σχεδόν διπλασιάστηκε το 2021 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φθάνοντας τις 14 ανά 100.000 κατοίκους, αυξήθηκε περαιτέρω, πέρασε στις 18 από τον Ιανουάριο ως τον Οκτώβριο του 2022.

Ανάμεσα στην Κολομβία και το Περού, τα δύο κράτη όπου παράγονται οι μεγαλύτερες ποσότητες κοκαΐνης στην υφήλιο, ο Ισημερινός μετατράπηκε τα τελευταία χρόνια από μέρος των οδών διέλευσης σε μείζονα κόμβο της διακίνησης της λευκής σκόνης προς τις αγορές της Ευρώπης και των ΗΠΑ.

Το 2021, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι κατασχέθηκαν 210 τόνοι ναρκωτικών, κυρίως κοκαΐνης, ποσότητα ρεκόρ. Εντός του τρέχοντος έτος, το Κίτο κάνει λόγο για κατασχέσεις συνολικά 160 τόνων.

