Κοινωνία

Πετράλωνα - Βιασμοί ανηλίκων: Φρικιαστικές καταγγελίες για πάρτι βιασμών από συγγενείς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τους βιασμούς των παιδιών από τον πατέρα τους και συγγενείς του και μάλιστα εν γνώσει της μητέρας τους!

Σε συγκλονιστικές αποκαλύψεις, για την υπόθεση των βιασμών ανηλίκων αδερφιών στα Πετράλωνα, μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», η δικηγόρος της ανήλικης κοπέλας, Δήμητρα Πλαστήρα.

«Η πραγματικότητα ξεπερνά κάθε φαντασία», είπε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι τα παιδιά που βιάστηκαν είναι 3 αδέρφια, εκ των οποίων το ένα είναι ακόμη ανήλικο.

Η κ. Πλαστήρα αποκάλυψε ότι οι βιασμοί των παιδιών δεν γινόταν απλά και μόνο τον πατέρα, αλλά και από σωρεία συγγενικών προσώπων που συμμετείχαν σε πάρτι που διοργάνωνε ο πατέρας τους.

Μάλιστα, όλα αυτά γίνονταν εν γνώσει της μητέρας τους, κατά της οποίας έχουν υποβάλλει μήνυση.

Η κ. Πλαστήρα, πρόσθεσε με νόημα, ότι η συγκεκριμένη οικογένεια, «είναι μια ελληνική οικογένεια, συνηθισμένη, από αυτές που αποκαλούμε της διπλανής πόρτας».

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός, ότι η πρώτη καταγγελία έγινε το 2017, από το ανήλικο τότε αγόρι, στην εισαγγελία ανηλίκων, αλλά ακομη δεν έχει τελεσιδικήσει η υπόθεση.

Ειδήσεις σήμερα:

Παναθηναϊκός – Αϊτόρ: Οι πρώτες δηλώσεις μετά το χειρουργείο

Καιρός: Ομίχλες και ασθενείς βροχές την Τρίτη

Τραμπ - Ανώτατο Δικαστήριο: Ζητάει παρέμβαση για να “γλιτώσει” έλεγχο στις φορολογικές του δηλώσεις