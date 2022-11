Κοινωνία

Επίθεση με καυστικό υγρό – Κούγιας: Η παγίδα… με την υπόσχεση ομαδικού σεξ

Ο συνήγορος του 36χρονου που δέχθηκε την επίθεση εξέφρασε την απορία του για τις συνεχόμενες συνεντεύξεις της δράστιδος μέσα από τις φυλακές.

Ο συνήγορος του 36χρονου που δέχθηκε επίθεση με καυστικό υγρό στο Ηράκλειο της Κρήτης, Αλέξης Κούγιας, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», εξέφρασε την απορία του, πως είναι δυνατόν η 38χρονη δράστης που βρίσκεται προφυλακισμένη στις φυλακές Νεαπόλεως, να δίνει συνεχώς συνεντεύξεις αναπτύσσοντας την υπερασπιστική της γραμμή, επιτιθέμενη παράλληλα στο θύμα της.

Ο κ. Κούγιας επανέλαβε ότι σε συνομιλία που είχε με τον 36χρονο στο νοσοκομείο, το θύμα του αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο παγιδεύτηκε. Ενώ στην αρχή αρνήθηκε να συναντηθεί με την 38χρονη που τον πίεζε, τελικά δέχτηκε να συναντηθεί μαζί της, δεχόμενος τηλεφωνήματα και από μια φίλη της ονόματι «Στεφανία», με την υπόσχεση ομαδικού σεξ.

Ο κ. Κούγιας είπε πως θα υποβληθεί μήνυση και κατά της «Στεφανίας» για συνεργεία στην επίθεση κατά του πελάτη του, ο οποίος συνεχίζει να νοσηλεύεται και μόνο για το μάτι του θα χρειαστεί να υποβληθεί σε 25 εγχειρήσεις.

