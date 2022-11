Life

“The 2Night Show” - Ασημακόπουλος: η αποχή από την τηλεόραση, η κατάθλιψη και οι οικονομικές δυσκολίες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για τις δύσκολιες στιγμές που βίωσε, μίλησε στην εκπομπή "The 2night Show" του ΑΝΤ1, ο ηθοποιός, Χάρης Ασημακόπουλος.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "The 2night Show" βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας ο Χάρης Ασημακόπουλος, o οποίος μίλησε για όλα στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Ο γνωστός ηθοποιός, μεταξύ άλλων, αποκάλυψε τον λόγο που απείχε 13 ολόκληρα χρόνια από την τηλεόραση μετά την τελευταία του εμφάνιση στην «Πολυκατοικία», ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στην κατάθλιψη, αλλά και τις οικονομικές δυσκολίες.

«Ήμουν σπίτι μου. Δεν χτύπησε το τηλέφωνο για δουλειά. Μετά την Πολυκατοικία, η οποία τελείωσε το 2011 που ξεκίνησε η βαριά κρίση, δεν θυμάμαι αν γίνονταν πράγματα, αλλά το δικό μου τηλέφωνο δεν χτύπησε καθόλου σχεδόν. Αν χτύπησε, ήταν κάτι που δεν μου άρεσε ή επανάληψη κάπως του προηγούμενου. Μέσα μου δεν πέρασα καλά, έφτασα στην κατάθλιψη σε ένα υπέροχο μπαλκόνι και σε μια υπέροχη κούνια που έχω. Συνέβησαν διάφορα και μία που με ξέχασαν και μία που τους ξέχασα. Σε αυτήν την περίοδο έκανα θέατρο σε ομάδες σε μικρά θέατρα και περνούσα πολύ καλά» είπε, μεταξύ άλλων, ο Χάρης Ασημακόπουλος.

Σχετικά με τις οικονομικές δυσκολίες που πέρασε με αφορμή την αγορά ενός σπιτιού, ο Χάρης Ασημακόπουλος εξομολογήθηκε: «Είχα την τύχη και την ατυχία να αγοράσω ένα σπίτι σε ελβετικό φράγκο και χρωστάω σχεδόν τα διπλάσια. Είναι μεγάλο σαράκι, κάποια στιγμή γονάτισα και δεν μπορούσα να το πληρώσω. Το διάστημα που δεν είχα δουλειά, περνούσα πολύ λιτοδίαιτα, έκανα καλή διαχείριση των χρημάτων που είχα για να τα καταφέρω. Υπήρχε και περίοδος που έτρωγα μακαρόνια και φακές κάθε μέρα, αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Κάποια στιγμή μέσα στην περίοδο αυτή είχα βγάλει ένα παράρτημα στον λαιμό το οποίο είχε φουσκώσει αρκετά, το οποίο ήταν ένα μικρόβιο και έτρεχα στο νοσοκομείο για να το βγάλω και εκεί συνειδητοποιείς ότι υπάρχον πράγματα πολύ πιο σημαντικά στη ζωή», κατέληξε ο Χάρης Ασημακόπουλος.

Ειδήσεις σήμερα:

Πετράλωνα - Βιασμοί ανηλίκων: Φρικιαστικές καταγγελίες για πάρτι βιασμών από συγγενείς

Στα χέρια της ΕΛΑΣ ο “Δράκος” του Παλαιού Φαλήρου

ΗΠΑ – FBI: Η “Κυρία των Αμμόλοφων” ταυτοποιήθηκε μετά από μισό αιώνα (εικόνες)