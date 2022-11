Κοινωνία

Άγιος Δημήτριος: συμμορία ανηλίκων ξυλοκόπησε αδέρφια για ένα ρολόι

Τον τρόμο ένιωσαν δύο αδέρφια που δέχτηκαν επίθεση από ανήλικους με σκοπό να τους ληστέψουν.

Ακόμη ένα περιστατικό βίας από ανήλικους εκτυλίχθηκε στον Άγιο Δημήτριο.

Πιο συγκεκριμένα, συμμορία ανηλίκων επιτέθηκε σε δύο αδέρφια ηλικίας 19 και 15 ετων και τα ξυλοκόπησαν με σκοπό να τα ληστέψουν.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 20:30 το βράδυ της Παρασκευής 28/10 στη συνοικία του Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο και συγκεκριμένα στην οδό Ελπίδος.

Η ΕΛΑΣ το απόγευμα της επόμενης ημέρας, συνέλαβε πέντε ανήλικους, ηλικίας 13 έως 15 ετών που φέρονται ότι χτύπησαν τα δύο αδέλφια και λήστεψαν το ρολόι του 19χρονου. Μαζί τους συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ με εισαγγελική εντολή αφέθηκαν ελεύθεροι αργότερα.

Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Αγίου Δημητρίου.

