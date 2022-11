Τεχνολογία - Επιστήμη

“Τρι - δημία” από γρίπη, κορονοϊό και RSV: “Καμπανάκι” από τους ειδικούς (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι τα συμπτώματα που θα πρέπει να ανησυχήσουν τον ασθενή και τι προβληματίζει τους ειδικούς. Τι λέει στον ΑΝΤ1 η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου.

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Ροδάνθη Ελένη Συρίγου, Γιάννης Ντάνασης, Πάνος Μαλανδράκης, και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα δεδομένα της πρόσφατης δημοσίευσης της Kathleen Doheny στην επιστημονική επιθεώρηση WebMD με θέμα την πιθανή ταυτόχρονη εμφάνιση του ιού της γρίπης (ινφλουένζα), του αναπνευστικού συγκρυτιακού ιού (RSV) και του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2.

Η περίοδος της γρίπης έχει ξεκινήσει νωρίς και από τις 21 Οκτωβρίου έχουν αναφερθεί πρόωρες αυξήσεις στη δραστηριότητα της εποχικής γρίπης στο μεγαλύτερο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου Νοσημώτων (CDC). Παράλληλα, τα Νοσοκομεία Παίδων σε όλες τις ΗΠΑ αναφέρουν αυξημένα περιστατικά τα οποία πάσχουν από τον ιό RSV.

Ο Καθηγητής της Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου της North Carolina, Justin Lessler, αναφέρει ότι είναι δύσκολο να προβλεφθεί ο ακριβής μήνας που θα παρουσιάσει έξαρση ο ιός της γρίπης. Για τον SARS-CoV-2, ορισμένα επιδημιολογικά μοντέλα προβλέπουν κάποιες αιχμές πριν από τα Χριστούγεννα και άλλα προβλέπουν ένα νέο κύμα το 2023. Για τη γρίπη, το μοντέλο προβλέπει μια πιο πρώιμη εμφάνιση από το συνηθισμένο. Ενώ η δραστηριότητα της γρίπης είναι σχετικά χαμηλή η σεζόν έχει ξεκινήσει νωρίς σύμφωνα με τα στοιχεία των CDC. Για την εβδομάδα που έληξε στις 21 Οκτωβρίου, 1.674 ασθενείς νοσηλεύτηκαν για γρίπη, αριθμός υψηλότερος από τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά μικρότερος από τις 2.675 νοσηλείες για την εβδομάδα της 15ης Μαΐου 2022. Παράλληλα, οι νέες νοσήσεις από Covid-19 μειώθηκαν κατά 12% τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ενώ από τον ιό RSV ήταν στο 15% εν αντιθέσει με το 2021 που ήταν στο 11%.

Και οι τρεις ιοί, ινφλουένζα, SARS-CoV-2 και RSV, είναι αναπνευστικοί ιοί, μεταδίδονται με τον ίδιο τρόπο όπως και άλλοι ιοί του αναπνευστικού και τείνουν να εμφανίζουν αύξηση των κρουσμάτων κατά τους χειμερινούς μήνες, αναφέρει ο Timothy Brewer Καθηγητής Ιατρικής και Επιδημιολογίας στο UCLA. Ο αριθμός των θανάτων από παιδική γρίπη συνήθως κυμαίνεται από 37 έως 199 ετησίως, σύμφωνα με τα αρχεία των CDC. Αλλά την περίοδο 2020-2021, τα CDC κατέγραψαν έναν θάνατο από παιδιατρική γρίπη στις ΗΠΑ. Τόσο τα παιδιά όσο και οι ενήλικες είχαν έλθει σε μικρότερο βαθμό σε επαφή με άλλους τις τελευταίες 2 σεζόν, αναφέρει ο Blumberg, και για αυτό το λόγο δεν διαθέτουν φέτος τη φυσική ανοσία έναντι της ινφλουένζας και του RSV που παρατηρούνταν πριν το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19.

Ο RSV μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τον οποιονδήποτε καθώς δεν υπάρχει αντίστοιχο εμβόλιο, αλλά ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι για τα παιδιά κάτω των 5 ετών, ειδικά τα βρέφη κάτω του 1 έτους, καθώς και για τους ενήλικες άνω των 65 ετών. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν καταρροή, μειωμένη όρεξη, βήχα, φτέρνισμα, πυρετό και συριγμό. Αλλά στα νεαρά βρέφη, μπορεί να υπάρχει μόνο μειωμένη δραστηριότητα, εκνευρισμός και προβλήματα αναπνοής. Τα συμπτώματα της γρίπης, του SARS-CoV-2 και του RSV μπορεί να αλληλεπικαλύπτονται. Αλλά το καθένα μπορεί να περιλαμβάνει αναπνευστικά προβλήματα, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν τους ευάλωτους πληθυσμούς στο νοσοκομείο.

Συμπερασματικά, αναφέρει ο Timothy Brewer, για την αποφυγή της «τρι-δημίας» ή οποιασδήποτε άλλης λοίμωξης, σε περίπτωση συμπτωματολογίας συστήνεται η παραμονή στο σπίτι καθώς και η χρήση ατομικών μέτρων προστασίας, τόσο για την καλύτερη ανάρρωση των ασθενών αλλά και για την αποφυγή της μεταδοτικότητας και της εξάπλωσης στο περιβάλλον του κάθε ασθενούς και, κατ’ επέκταση, στον ευρύτερο πληθυσμό.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», η Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής του ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, διευκρίνισε πως με βάση τα δεδομένα από την Βόρεια Αμερική, που αναμένεται να επαναληφθούν στην Ευρώπη και επεσήμανε πως πλεον οι αναπνευστικοί ιοί θα έχουν τα περισσότερα περιστατικά.

Όπως σημείωσε, από την γρίπη και τον κορονοϊό κινδυνεύουν περισσότερο τα άτομα άνω των 60 ετών και όσοι άλλοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, οι οποίοι πρέπει να εμβολιαστούν και έναντι του κορονοϊού και με το αντιγριπικό εμβόλιο, ώστε να θωρακιστούν.

Σε μεγάλο βαθμό, τα επικαιροποιημένα εμβόλια μας καλύπτουν έναντι της σοβαρής νόσησης από τον κορονοϊό, είπε η κ. Ψαλτοπούλου.

Ακόμη, τόνισε πως θα πρέπει να θωρακιστούν με το αντιγριπικό εμβόλιο και τα μικρά παιδιά, ηλικίας 6 μηνών και άνω, σημειώνοντας πως η ίδια έεχει εμβολιάσει έναντι της γρίπης τα δικά της παιδιά, εμβολιάζοντας τα.