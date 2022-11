Αθλητικά

WTA Finals: Η Σάκκαρη πήρε “εκδίκηση” από την Πεγκούλα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με το δεξί… ξεκίνησε η Ελληνίδα πρωταθλήτρια στο Τέξας και πλέον θα έχει δυο ευκαιρίες, για να εξασφαλίσει μια θέση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

H Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε με τον ιδανικό τρόπο την παρουσία της στα WTA Finals, στο Φορτ Γουόρθ στο Τέξας, επικρατώντας στον πρώτο της αγώνα της Τζέσικα Πεγκούλα και παίρνοντας «εκδίκηση» από την Αμερικανίδα για την ήττα της πριν μερικές ημέρες, στον τελικό της Γουαδαλαχάρα.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έκανε το 1-0 στο φετινό τουρνουά και μπήκε στη διεκδίκηση ενός εισιτήριου, που οδηγεί στην ημιτελική φάση της διοργάνωσης.

Μετά από δυο ώρες και 14 λεπτά μεγάλης μάχης, η Σάκκαρη επιβλήθηκε της αντιπάλου της με 7-6 (6), 7-6 (4) και χρειάζεται ακόμη μια νίκη στα επόμενα δυο ματς της (απέναντι σε Ζαμπέρ και Σαμπαλένκα), για να εξασφαλίσει τη θέση της στα ημιτελικά των WTA Finals.

«Είμαι πολύ χαρούμενη που νίκησα, τα ματς δεν είναι ποτέ εύκολα κόντρα στην Τζέσικα. Έπρεπε να παλέψω και να διατηρήσω την εμπιστοσύνη στο παιχνίδι μου», σχολίασε η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, λίγο μετά το τέλος του αγώνα, που διεξήχθη παρουσία μόλις 1.000 θεατών, στο χωρητικότητας 14.000 θέσεων, «Dickies Arena».

Ειδήσεις σήμερα:

Πετράλωνα - Βιασμοί ανηλίκων: Φρικιαστικές καταγγελίες για πάρτι βιασμών από συγγενείς

Στα χέρια της ΕΛΑΣ ο “Δράκος” του Παλαιού Φαλήρου

ΗΠΑ – FBI: Η “Κυρία των Αμμόλοφων” ταυτοποιήθηκε μετά από μισό αιώνα (εικόνες)