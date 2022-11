Αθλητικά

NBA: Εκρηκτικός… ο Αντετοκούνμπο, ασταμάτητα τα “ελάφια”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το 6 στα 6 έκαναν οι Μπακς μετά την νίκη του επί των Πίστονς, με τον Greek Freak, να ξεπερνάει και πάλι τους 30 πόντους.

Την έκτη τους νίκη σε ισάριθμα ματς, σημείωσαν οι Μπακς, που επικράτησαν των αξιόμαχων Πίστονς (2-6) στο «Fiserv Forum» του Μιλγουόκι με 110-108.

Κορυφαίος για τα «ελάφια» ήταν και πάλι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 31 πόντους (12/19 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 7/9 βολές), 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 μπλοκ σε 32 λεπτά συμμετοχής. Εξαιρετικός, ήταν ο Τζρου Χόλιντεϊ με 25 πόντους και 10 ασίστ, συμπεριλαμβανομένου και ενός τριπόντου στα 45'' που έδωσε διαφορά τριών πόντων (108-105) στους γηπεδούχους και ουσιαστικά «καθάρισε» το ματς. Πολύ καλό ματς έκανε και ο Μπρουκ Λόπεζ με 24 πόντους, 9 ριμπάουντ και 2 μπλοκ.

Για τα «πιστόνια», ο Κέιντ Κάνινγκχαμ είχε 27 πόντους, ο Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς είχε 23 πόντους και ο Τζέιντεν Αϊβι είχε 19 πόντους. Επόμενη αναμέτρηση για τους Μπακς είναι και πάλι κόντρα στους Πίστονς τα ξημερώματα 3ης Νοεμβρίου στις 02:00.

Ειδήσεις σήμερα:

Πετράλωνα - Βιασμοί ανηλίκων: Φρικιαστικές καταγγελίες για πάρτι βιασμών από συγγενείς

Στα χέρια της ΕΛΑΣ ο “Δράκος” του Παλαιού Φαλήρου

ΗΠΑ – FBI: Η “Κυρία των Αμμόλοφων” ταυτοποιήθηκε μετά από μισό αιώνα (εικόνες)