Δημητρακόπουλος: “Ο Φιλιππίδης τα έχασε όλα - Παραμένει στην Αθήνα” (βίντεο)

Τι δήλωσε ο συνήγορος του ηθοποιού στην εκπομπή "Το Πρωινό" για τις φήμες που τον θέλουν να έχει φύγει από την Αθήνα.

Ο Πέτρος Φιλιππίδης, ο οποίος βρίσκεται έξω από την φυλακή με περιοριστικούς όρους αναμένει την εκδίκαση της υπόθεσής του και την τελική ετυμηγορία του δικαστηρίου.

Ο συνήγορος του Πέτρου Φιλιππίδη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος μίλησε το πρωί της Τρίτης στην εκπομπή "Το Πρωινό" και ξεκαθάρισε τι συμβάινει με τον ηθοποιό και ποια είναι η ψυχολογική του κατάσταση αναφέροντας πως "παρά τα όσα ακούστηκαν για μετακόμιση του Πέτρου στο χωριό του στα Γιάννενα, ο ίδιος μαζί με όλη του την οικογένεια παραμένει στο σπίτι του στην Αθήνα, ζώντας ακόμα και έξω σαν σε φυλακή".

"Γνωρίζει ότι τα έχει χάσει όλα" ενώ τόνισε πως "όταν ξεκίνησε αυτή τη δουλειά ήταν φτωχός, τώρα που τελείωσε αυτή η δουλειά είναι πάλι φτωχός".

Σχετικά με το όσα έχουν ακουστεί για τη στενή συνεργάτιδα του ηθοποιού που κατέθεσε ως μάρτυραες υπεράσπισης ο κ. Δημητρακόπουλος είπε πως "είναι απίστευτο που κάποιοι προσπαθούν να πείσουν ότι η συνεργάτιδά του κακοποιήθηκε και εκείνη από τον Πέτρο Φιλιππίδη".

Όσον αφορά την δικαστική συνέχεια είπε πως "μετά την ανάγνωση των εγγράφων, πάμε σε εξέταση μαρτύρων, ενώ όλοι όσοι θα καταθέσουν ως μάρτυρες υπεράσπισής του είναι καταξιωμένοι ηθοποιό".





