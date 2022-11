Παράξενα

Ακρόπολη: αλεπού έκανε βόλτα στη... Διονυσίου Αεροπαγίτου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το βίντεο που δείχνει την αλεπού να τριγυρίζει αμέριμνη κάτω από την Ακρόπολη, κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Τον τελευταίο καιρό, πολλές είναι οι περιπτώσεις που άγρια ζώα έρχονται μέσα σε πολεις ακόμη και σε κεντρικά σημεία.

Η αλεπού όμως που φαίνεται στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, βρέθηκε σε ένα... εξαιρετικά κεντρικό σημείο της Αθήνας και πιο συγκεκριμένα, στη Διονυσίου Αεροπαγίτου, κάτω από την Ακρόπολη.

Τον νυχτερινό περίπατο της αλεπούς και το ομολογουμένως ασυνήθιστο θέαμα, απαθανάτισε περαστική και το βίντεο ανέβασε στο TikTok με τα σχόλια να έρχονται βροχή.

Πολλοί ήταν εκείνοι που αναρωτήθηκαν εάν θα πρέπει να κληθεί κάποια φιλοζωική οργάνωση μιας και το κέντρο της Αθήνας, δεν είναι... φιλικό για ένα άγριο ζώο όπως η αλεπου.

Εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα, άγρια ζώα; όπως αλεπούδες και αγριογούρουνα κάνουν την εμφάνισή τους ακόμη και σε πολυσύχναστες γειτονιές πόλεων, προς αναζήτηση τροφής, προκαλώντας αναστάτωση στους περίοικους.

Πηγή βίντεο: mariettafotinou