Ελληνοτουρκικά – Δένδιας: Δεν πτοούμαστε από προκλήσεις και απειλές

«Η Ελλάδα δεν επιθυμεί κλιμάκωση της έντασης», υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών.

«Η χώρα μας δεν πτοείται από προκλήσεις και απειλές», αναφέρει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στο ειδησεογραφικό site "naftemporiki.gr" και προσθέτει: «απορρίπτουμε και καταδικάζουμε ακραίες δηλώσεις σε κάθε ευκαιρία και αυτό θα συνεχίσουμε να πράττουμε».

Όπως υπενθυμίζει ο υπουργός Εξωτερικών, η επόμενη χρονιά θα είναι εκλογική χρονιά στην Ελλάδα, στην Τουρκία και στην Κύπρο. «Υπό το πρίσμα αυτό και μέσα στο κλίμα που αρχίζει να διαμορφώνεται, απαιτείται ωριμότητα, σύνεση και ψυχραιμία», τονίζει χαρακτηριστικά. «Χωρίς βεβαίως να αίρεται η ανάγκη διατήρησης της αποφασιστικότητας για την υπεράσπιση της εδαφικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας».

«Η Ελλάδα δεν επιθυμεί κλιμάκωση της έντασης, αντιθέτως, επιδιώκει την εμπέδωση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή», αναφέρει και συμπληρώνει: «Δυστυχώς, παρατηρούμε από την άλλη πλευρά συχνές εξάρσεις, με πρόσφατο παράδειγμα το βίντεο της τουρκικής προεδρίας με αφορμή την επέτειο της ανακήρυξης του τουρκικού κράτους ως Δημοκρατίας».

«Ακριβώς για να αποφευχθεί μια επιδείνωση της κατάστασης, θα ήταν χρήσιμο να υπάρχουν δίαυλοι επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα», υπογραμμίζει ο υπουργός Εξωτερικών.

Αναφέρει δε πως «εφόσον θα το επέτρεπαν οι συνθήκες, κάτι που δυστυχώς δεν ισχύει στην παρούσα συγκυρία, η Ελλάδα θα ήταν έτοιμη για έναν εποικοδομητικό διάλογο, στη βάση πάντα του Διεθνούς Δικαίου».

