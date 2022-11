Κοινωνία

Κολωνός – βιασμός 12χρονης: Ακόμη 2 άτομα παρουσιάστηκαν οικειοθελώς στη ΓΑΔΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για 2 άντρες ηλικίας 50 και 34 ετών, οι οποίοι δήλωσαν πως ίσως έχουν μιλήσει με την 12χρονη μέσα από την εφαρμογή γνωριμιών.

Δύο ακόμα άτομα παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ για την υπόθεση βιασμού της 12χρονης αναφέροντας ότι συνομιλούσαν με το προφίλ της κοπέλας.

Η σχετική ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την διακρίβωση χρηστών που φέρεται να συνομιλούσαν, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής γνωριμιών, με την ανήλικη παθούσα και ενδεχομένως να συναντήθηκαν μαζί της, προσήλθαν αυτοβούλως στην ανωτέρω Υπηρεσία χθες (31-10-2022), απογευματινές και βραδινές ώρες δύο (2) ημεδαποί ηλικίας 50 και 34 ετών αντίστοιχα.

Οι ανωτέρω ανέφεραν ότι συνομίλησαν μέσω διαδικτυακής εφαρμογής γνωριμιών, με άτομο που πιθανόν προσομοιάζει στην ανήλικη που φέρεται να έχει πέσει θύμα μαστροπείας στον Κολωνό.

Οι ανωτέρω ημεδαποί, αφού εξετάστηκαν ενόρκως, αποχώρησαν, ενώ ερευνάται η συμμετοχή τους στην υπόθεση.

Ειδήσεις σήμερα:

Πετράλωνα - Βιασμοί ανηλίκων: Φρικιαστικές καταγγελίες για πάρτι βιασμών από συγγενείς

Στα χέρια της ΕΛΑΣ ο “Δράκος” του Παλαιού Φαλήρου

ΗΠΑ – FBI: Η “Κυρία των Αμμόλοφων” ταυτοποιήθηκε μετά από μισό αιώνα (εικόνες)