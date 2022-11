“Το Πρωινό” - Νίκος Νικολάου για #MeToo: “η καταγγελία εις βάρος μου ήταν ψευδής” (βίντεο)

Life

Τι λέει ο δημοφιλής ηθοποιός για την εμπλοκή του σε υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης.

Στην εκπομπή "Το Πρωινό" μίλησε ο αγαπημένος ηθοποιός, Νίκος Νικολάου και αναφέρθηκε στην εκτίμηση που έχει για τον Γιάννη Σμαραγδή αλλά και στην ψευδή καταγγελία που έγινε εις βάρος του στο πλαίσιο του #MeToo στο ελληνικό θέατρο.

Τον ηθοποιό συνάντησε η κάμερα της εκπομπής στα κινηματογραφικά βραβεία "Ελένη Σμαραγδή".

"Είμαι ένας από αυτούς που βραβεύτηκαν και έτσι είχα την ευκαιρία να δω και να μιλήσω με το Γιάννη Σμαραγδή, τον οποίο σέβομαι και εκτιμώ ιδιαίτερα" είπε ο γνωστός ηθοποιός.

Όσον αφορά την καταγγελία που είχε γίνει εις βάρος του πριν περίπου 2 χρόνια στο πλαίσιο του ελληνικού #MeToo ο ίδιος ξεκαθαρίζει για πρώτη φορά και ανφέρει πως "είχε γίνει μία καταγγελία, την έψαξα και ανακάλυψα ότι ήταν ανώνυμη, μία καταγγελία εις βάρος μου παντελώς ψευδής και αίολη", ενώ συνέχισε τονίζοντας πως "δεν κλήθηκα ούτε καν για απολογία, ο Εισαγγελέας την έβαλε στο καλάθι των αχρήστων'.

