“Ποιος Παπαδόπουλος”: Το επεισόδιο της Τετάρτης είναι απολαυστικό (εικόνες)

Σπαρταριστές και ξεκαριστικές καταστάσεις για τους Παπαδόπολους, χαρίζουν στιγμές γέλιου στους τηλεθεατές του ΑΝΤ1.

Η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις και απρόοπτα.

Κάποιες φορές, όμως, κάποια… μπλεξίματα φέρνουν τα πάνω κάτω, σε βαθμό που η κατάσταση ξεφεύγει από τον έλεγχό μας.

Αυτό συμβαίνει και στην κωμική σειιρά του ΑΝΤ1, «Ποιος Παπαδόπουλος;», όπου μία αναγκαστική συγκατοίκηση, αλλάζει τις ισορροπίες, αλλά και τον τρόπο ζωής δύο οικογενειών, δημιουργώντας απίστευτες καταστάσεις.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΨΙΝΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ

Ο Αρίστος αναγκάζει τον Γιάννη να ανακοινώσει σε όλους τις παράνομες δραστηριότητες για τις οποίες χρησιμοποιούσε το τζιπ και, ενώ η Περιστέρα ψάχνει να βρει τη δύναμη να τον συγχωρέσει για άλλη μια φορά, ο Γιάννης περνάει κρίση μέσης ηλικίας και προσπαθεί να την τρέξει σε ινστιτούτα αισθητικής. Τα παιδιά βέβαια, που δεν μαθαίνουν ποτέ την αλήθεια για τον Γιάννη, συνεχίζουν να ανταγωνίζονται για την καρδιά της Εριέττας. Εν τω μεταξύ, στην αντιπροσωπεία έχουν ξεκινήσει οι φήμες για το μυστικό του Αρίστου σχετικά με το λάθος που είχε γίνει στο μαιευτήριο, και ο Αρίστος βρίσκεται για άλλη μια φορά κοντά στο εγκεφαλικό. Ωστόσο, η Μελίνα θα το χειριστεί τελείως διαφορετικά το όλο θέμα και έχει μάλιστα και μία ιδέα για το πώς θα παρουσιάσουν επιτέλους τους άλλους Παπαδόπουλους σε όλο τον κύκλο τους…

Συντελεστές

Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας - Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μαριάννα Τουμασάτου, Κρατερός Κατσούλης, Ελένη Ουζουνίδου, Γιάννης Δρακόπουλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Μαριέλλα Σαββίδου, Σπύρος Σπαντίδας, Κωνσταντίνος Γεωργιόπουλος, Δημήτρης Δάρας, Ειρήνη Τσέλλου.

Στο ρόλο του παππού Θανάση ο Βασίλης Κολοβός

Παραγωγή: TANWEER PRODUCTIONS

«Ποιος Παπαδόπουλος;»: Kάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00.

#PoiosPapadopoulos

https://www.antenna.gr/poiospapadopoulos

Τα επεισόδια της σειράς «Ποιος Παπαδόπουλος;» μπορείτε να τα δείτε: στο site του ANT1 & στο κανάλι του ΑΝΤ1 στο YouTube

