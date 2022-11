Πολιτική

Μητσοτάκης: Μόνος τρόπος για τον καθορισμό θαλάσσιων ζωνών το Διεθνές Δίκαιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με την Εσθονή ομόλογο του και αμφότεροι εξέφρασαν τη στήριξη τους στην Ουκρανία και τον προβληματισμό τους για την ενεργειακή κρίση.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε σήμερα την πρώτη του επίσκεψη στην Εσθονία, με την οποία συμπληρώνονται φέτος 100 χρόνια διπλωματικών σχέσεων των δύο χωρών.

Κατά τις συναντήσεις του πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Εσθονίας Alar Karis, την Εσθονή ομόλογό του Kaja Kallas και τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου Juri Ratas, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, επιβεβαιώθηκε το πολύ καλό επίπεδο των διμερών σχέσεων.

Συμφωνήθηκε ακόμη ότι υπάρχει δυναμική περαιτέρω εμβάθυνσής τους, ιδιαίτερα, όπως συζητήθηκε στη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Kaja Kallas, στους τομείς της οικονομικής και επενδυτικής συνεργασίας, του ψηφιακού μετασχηματισμού - στον οποίο υπάρχει ήδη συνεργασία των δύο χωρών - και της κυβερνοασφάλειας. Ο ψηφιακός τομέας, στον οποίο η Εσθονία πρωτοπορεί, είχε, εξάλλου, κεντρικό ρόλο στο σύνολο των επαφών του πρωθυπουργού.

Ιδιαίτερη έμφαση στη διάρκεια των συναντήσεων δόθηκε στο ζήτημα ενέργειας και της ενεργειακής κρίσης, καθώς και στην πράσινη μετάβαση.

Ικανοποιημένος από τις αποφάσεις του πρόσφατου ευρωπαϊκού συμβουλίου δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος τόνισε ότι "και μόνο ενόψει της απόφασης για ένα πλαφόν στο φυσικό αέριο, οι αγορές είδαν ότι συζητάμε σοβαρά για τη μείωση των τιμών. "Όλοι συμφωνούν σε μέτρα για τη μείωση κατανάλωσης, η Ελλάδα δημιουργεί και ένα πλάνο που δείχνει τα κέρδη των παραγωγών ενέργειας, ώστε να μην έχουμε υπερβολικές αυξήσεις. Οι καταναλωτές βλέπουν τι θα πλήρωναν αν δεν υπήρχε αυτό" υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Και οι δύο ηγέτες αναφέρθηκαν στη συνεργασία Ελλάδας και Εσθονίας στο θέμα της ψηφιακής διακυβέρνησης και ειδικότερα στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση και στα ζητήματα κυβερνοασφάλειας. "Συνεργαστήκαμε με την Εσθονία και σε αυτό τον τομέα, βλέπουμε πολλά κοινά σημεία και μπορούμε να συνεργαστούμε και σε συστήματα κυβερνοασφάλειας και επιθέσεων" υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας πως "θέλουμε να προστατέψουμε τις πληροφορίες για τις χώρες που έχουν εθνικές εκλογές".

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη κοινών ευρωπαϊκών λύσεων έναντι της ενεργειακής κρίσης και της υπερβολικής μεταβλητότητας των τιμών που επέφερε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Τόνισε επίσης ότι η βοήθεια της ΕΕ και των κρατών μελών της προς την Ουκρανία πρέπει να συνεχιστεί, μέχρι να αποκατασταθεί η ανεξαρτησία, κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της χώρας.

Επεσήμανε δε την κρισιμότητα της ύπαρξης σταθερού μετώπου απέναντι στον αναθεωρητισμό και υπέρ της δέσμευσης στο Διεθνές Δίκαιο και στην κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών, που είναι αδιαπραγμάτευτες.

Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τους συνομιλητές του για τις τελευταίες εξελίξεις σε ό,τι αφορά την επιθετική συμπεριφορά και ρητορική της τουρκικής ηγεσίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο που υπονομεύουν τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή και επανέλαβε ότι η Ελλάδα τάσσεται υπέρ της συνεννόησης και του διαλόγου, δεν θα δεχτεί, όμως αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας.

Συζητήθηκε, ακόμη, η ανάγκη συντονισμένης αντιμετώπισης των μεταναστευτικών προκλήσεων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και ιδίως της απειλής εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών.

Ειδήσεις σήμερα:

Πετράλωνα - Βιασμοί ανηλίκων: Φρικιαστικές καταγγελίες για πάρτι βιασμών από συγγενείς

Στα χέρια της ΕΛΑΣ ο “Δράκος” του Παλαιού Φαλήρου

ΗΠΑ – FBI: Η “Κυρία των Αμμόλοφων” ταυτοποιήθηκε μετά από μισό αιώνα (εικόνες)