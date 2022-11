Κοινωνία

Πετράλωνα - βιασμοί ανηλίκων: Ταυτοποιήθηκαν 17 άτομα για σεξουαλική κακοποίηση

Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις σχετικά με την υπόθεση βιασμού ανηλίκων στα Πετράλωνα.

Μια σοκαριστική υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, είδε το φως της δημοσιότητας, που σύμφωνα με την καταγγελία, ένα αγοράκι 7 τότε ετών, είχε βιαστεί επανειλημμένα, από τον πατέρα του ο οποίος οργάνωνε "παρτι βιασμού" και επέτρεπε την κακοποίηση του παιδιού και από άλλα άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 17 άτομα – πέρα από τον πατέρα, αλλά και τον θείο τους – καταγγέλλουν ότι τα δύο αδέρφια από τα Πετράλωνα ότι τους είχαν βιάσει, όταν ήταν ακόμη ανήλικα.

Η 22χρονη σήμερα αδερφή του 17χρονου σήμερα αγοριού, κατήγγειλε πως αυτή και ο αδερφός της έπεσαν θύμα κακοποίησης ξανά και ξανά μέσα στο σπίτι τους στα Πετράλωνα.

Νέες πληροφορίες μάλιστα κάνουν λόγο και για τρίτο παιδί στην ίδια οικογένεια, μικρότερης ηλικίας, το οποίο εξακολουθεί να ζει με τη μητέρα του.

Φρικιαστικές καταγγελίες για πάρτι βιασμών από συγγενείς

Μιλώντας στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1, η δικηγόρος της ανήλικης κοπέλας, Δήμητρα Πλαστήρα, προέβη σε συγκλονιστικές αποκαλύψεις για την υπόθεση.

Η κ. Πλαστήρα αποκάλυψε ότι οι βιασμοί των παιδιών δεν γινόταν απλά και μόνο τον πατέρα, αλλά και από σωρεία συγγενικών προσώπων που συμμετείχαν σε πάρτι που διοργάνωνε ο πατέρας τους.

Μάλιστα, όλα αυτά γίνονταν εν γνώσει της μητέρας τους, κατά της οποίας έχουν υποβάλλει μήνυση.

Η κ. Πλαστήρα, πρόσθεσε με νόημα, ότι η συγκεκριμένη οικογένεια, «είναι μια ελληνική οικογένεια, συνηθισμένη, από αυτές που αποκαλούμε της διπλανής πόρτας».

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός, ότι η πρώτη καταγγελία έγινε το 2017, από το ανήλικο τότε αγόρι, στην εισαγγελία ανηλίκων, αλλά ακομη δεν έχει τελεσιδικήσει η υπόθεση.

