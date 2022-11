Πολιτική

Σάμος: η τουρκική ακτοφυλακή παρενόχλησε σκάφος του Λιμενικού (βίντεο)

Η τουρκική ακτοφυλακή, προχώρησε σε επικίνδυνους ελιγμούς αλλα και επίδειξη οπλισμού στα ανοιχτα της Σάμου.

Συνεχίζεται η δια θαλάσσης προκλητικότητα της Άγκυρας, με ένα νέο επεισόδιο να συντελείται στα ανοιχτά της Σάμου, όταν η τουρκική ακτοφυλακή παρενόχλησε σκάφος του Λιμενικού.

Το επεισόδιο σημειώθηκε ανοιχτά της Σάμου, κατά την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μεταναστών που διενεργείται από τη Δευτέρα.

Το σκάφος του Λιμενικού ενημέρωσε εκείνο της τουρκικής ακτοφυλακής ότι βρίσκεται σε ελληνικά χωρικά ύδατα και η “απάντηση” των Τούτκων ήταν επίδειξη οπλισμού και επικίνδυνοι ελιγμοί.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος:

"Αναφορικά με την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αλλοδαπών, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες, στη θαλάσσια περιοχή 3,8 ν.μ. νότια Σαμιοπούλας ν. Σάμου, υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., γνωρίζεται ότι οι έρευνες συνεχίζονται και σήμερα από περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., Πλοίο Ανοιχτής Θαλάσσης (ΠΑΘ) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αεροσκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και σκάφος δύναμης FRONTEX.

Πρωινές ώρες σήμερα, Φ/Γ πλοίο ξένης σημαίας, το οποίο είχε δεσμευτεί από το ΕΚΣΕΔ να συμμετάσχει στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, εντόπισε εντός περιοχής ευθύνης έρευνας και διάσωσης των ελληνικών Αρχών και εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, μία (01) σορό, ενημερώνοντας τουρκική ακταιωρό, η οποία έπλεε εντός τουρκικών χωρικών υδάτων για την παραλαβή της.

Στη συνέχεια, τουρκική ακταιωρός, η οποία έπλεε σε παρακείμενη περιοχή, εισήλθε εντός περιοχής ευθύνης έρευνας και διάσωσης των ελληνικών Αρχών και εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων και προέβη σε επικίνδυνους ελιγμούς κατά του περιπολικού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Κατά τη διαδικασία περισυλλογής της σορού και ενώ το περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προσέγγισε την ακταιωρό προκειμένου να της επισημάνει ότι έχει παραβιάσει τα ελληνικά χωρικά ύδατα, η τουρκική ακταιωρός προσπάθησε να προκαλέσει φθορά στο σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ενώ παράλληλα προέβη σε επίδειξη οπλισμού.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω τουρκική ακταιωρός δεν είχε καμία ουσιαστική συνδρομή στην περιοχή για έρευνα προς εντοπισμό αγνοουμένων στη θάλασσα, ούτε δήλωσαν στον έχοντα τον συντονισμό της επιχείρησης ΕΚΣΕΔ την παρουσία της.

Σημειώνεται ότι οι κινήσεις της τουρκικής ακταιωρού δυσχέραιναν το έργο της Ελληνικής Ακτοφυλακής και της δύναμης FRONTEX καθώς και την εξέλιξη της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης αγνοούμενων.

Το συγκεκριμένο περιστατικό έλαβε χώρα παρουσία ιταλικού σκάφους της δύναμης FRONTEX, το πλήρωμα του οποίου κατέγραψε το συμβάν προκειμένου να ενημερώσει τον Οργανισμό FRONTEX για τις δικές του περαιτέρω ενέργειες.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ τυχόν εξελίξεις θα αναφερθούν με νεότερο δελτίο τύπου."

Με αφορμή το περιστατικό της τουρκικής προκλητικότητας στη Σάμο και το ναυάγιο στο στενό του Καφηρέα, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Μέσα σ’ ένα 24ωρο, αφενός η Τουρκία εξακολουθεί να επιτρέπει στα κυκλώματα των αδίστακτων διακινητών να στέλνουν συνανθρώπους μας στο θάνατο, με την Ελλάδα να σώζει όσο περισσότερους μπορεί και αφετέρου, σκάφος της Τουρκικής ακτοφυλακής, προκαλεί, εισερχόμενο στα Ελληνικά Χωρικά Ύδατα, επιθυμώντας ίσως να προκαλέσει κάποιο επεισόδιο.

Τα στελέχη του Λιμενικού αντέδρασαν με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να σώζει ζωές, χωρίς να παρασυρθεί στα παιχνίδια που επιδιώκει η Τουρκία στο Αιγαίο».





