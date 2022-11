Κόσμος

Τουρκία: Ο Κιλιτσντάρογλου κατηγορεί τον Ερντογάν για διακίνηση ναρκωτικών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αντιδράσεις από την τουρκική κυβέρνηση τις κατηγορίες του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Έντονα αντέδρασε η τουρκική κυβέρνηση σε βίντεο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου στο οποίο αναφέρει ότι η Τουρκία έκλεισε το εμπορικό έλλειμμα με χρήματα από τα ναρκωτικά.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Τούρκος ΥΠΕΣ Σουλεϊμάν Σοϊλού κατηγόρησε τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου ψέματα προσθέτοντας ότι «στόχος είναι να αλλάξει την ατζέντα γιατί νιώθει άβολα με τις επιτυχίες της Τουρκίας όπως το αυτοκίνητο Togg». Σύμφωνα με τον Τούρκο ΥΠΕΣ «το πρόβλημα είναι ο ‘αιώνας της Τουρκίας’».

Turkiye’de bir metamfetamin salg?n? var. Saray?n duzeni bu salg?n? besliyor. Bakmay?n “okul onunde uyusturucu satan?n bacaklar?n? k?rar?z” palavras?na. Bugun size Saray?n kara para ile bu zehiri nas?l sokaklar?m?za davet ettigini anlatacag?m. Kirli paran?n sonucudur bu. pic.twitter.com/llUggksdDJ — Kemal K?l?cdaroglu (@kilicdarogluk) October 31, 2022

Και ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ Ομέρ Τσελίκ αντέδρασε κατηγορώντας τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου για συκοφαντική συμπεριφορά. «Οι δηλώσεις Κιλιτσντάρογλου είναι ίσως από τις πιο επαίσχυντες και σοβαρές δηλώσεις στην πολιτική ιστορία της Τουρκίας. Αποτελεί επαίσχυντη ντροπή από μόνη της να κατηγορείται η αστυνομία μας ότι κάνει εμπόριο ναρκωτικών ή ότι κλείνει τα μάτια στο εμπόριο ναρκωτικών».

Ειδήσεις σήμερα:

Halloween στη Σεούλ - Lee Jihan: Νεκρός ο 24χρονος αστέρας της K-Pop

Κορονοϊός - Κρούσματα: αύξηση θανάτων και εισαγωγών στα νοσοκομεία

Θεσσαλονίκη: Σκοτώθηκε αλλάζοντας λάστιχο (εικόνες)