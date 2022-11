Οικονομία

Με ποτά “μπόμπες” θα γέμιζαν τα μαγαζιά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποθήκη στου Ρέντη "έκρυβε" 7 τόνους αιθυλικής αλκοόλης.

Σημαντική ποσότητα αιθυλικής αλκοόλης δέσμευσαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής σε συνεργασία με το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο και την Οικονομική Αστυνομία, πραγματοποίησαν, μετά από παρακολούθηση, αιφνιδιαστικό έλεγχο σε εταιρεία μεταφορών, στην περιοχή Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν έξι (6) παλέτες που περιείχαν 7.200 λίτρα αιθυλικής αλκοόλης, σε πλαστικά δοχεία των 10 λίτρων. Κατόπιν χημικής εξέτασης, που πραγματοποιήθηκε από το Γενικό Χημείο, διαπιστώθηκε ότι τα δοχεία περιείχαν αιθυλική αλκοόλη με αλκοολικό τίτλο 96,5% Vol. Το συνολικό ύψος των διαφυγόντων δασμών και φόρων ανέρχεται στο ποσό των 220.000 ευρώ.

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show”: με εκλεκτούς καλεσμένους την Τρίτη (εικόνες)

Σύνταγμα: Πτώση ατόμου από ύψος

Σάμος: η τουρκική ακτοφυλακή παρενόχλησε σκάφος του Λιμενικού (βίντεο)