Life

VICE SPECIALS: “Επάγγελμα Ντελιβεράς”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη μια έρευνα του ελληνικού γραφείου του VICE, με άκρως ενδιαφέροντα αποτελέσματα, παρουσιάζεται από τον ΑΝΤ1.

Το Σάββατο 5 Νοεμβρίου, το ελληνικό γραφείο του VICE θα παρουσιάσει το νέο επεισόδιο VICE SPECIALS, από τη συχνότητα του ANT1, στις 00:00, με τίτλο «Επάγγελμα Ντελιβεράς».

Οι διανομείς φαγητού περνούν ώρες στους δρόμους πάνω σε ένα μηχανάκι, με όλες τις καιρικές συνθήκες και πολλές φορές με πίεση από τους εργοδότες τους για να φτάσει γρήγορα η παραγγελία, με αποτέλεσμα να είναι επιρρεπείς σε τροχαία ατυχήματα. Σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να είναι μερικώς ασφαλισμένοι ή και καθόλου. Από τα λοκντάουν και μετά, το επάγγελμα του ντελιβερά έχει μεγάλη ζήτηση. Χιλιάδες επαγγελματίες δουλεύουν με μερική ή ολική απασχόληση είτε στις πλατφόρμες διανομής φαγητού είτε απευθείας σε επιχειρήσεις εστίασης, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας.

Το VICE και η δημοσιογράφος Ελίζα Μπενβενίστε συναντούν επαγγελματίες ντελιβεράδες και τους ακολουθούν κατά τη διάρκεια της εργασίας τους στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, με σκοπό να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα τους ανθρώπους που φέρνουν το φαγητό μας.

Ο Βασίλης Γώγολος, που δουλεύει ως ντελιβεράς σχεδόν όλη του τη ζωή του, έχασε το δεξί του πόδι το 2015, σε ένα τροχαίο ατύχημα εκτός ωρών εργασίας. Μιλάει για την αντιμετώπιση των εργοδοτών, όταν επέστρεψε στη δουλειά του σ’ αυτή τη νέα συνθήκη, αλλά και των πελατών, όταν τους πηγαίνει την παραγγελία τους.

Η Χρύσα Κοσμίδου, δουλεύει ως επαγγελματίας οδηγός δικύκλου 30 χρόνια, αρχικά ως κούριερ και στη συνέχεια ως διανομέας φαγητού. Όταν ξεκίνησε, ήταν η μόνη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη που έκανε αυτή τη δουλειά. Περιγράφει τις αντικειμενικές δυσκολίες του delivery, αλλά και τις δικές της ως μονογονέας ενός 6χρονου αγοριού και εξηγεί γιατί πρέπει να ενταχθεί το επάγγελμα στα βαρέα και ανθυγιεινά.

Ο Βασίλης Μαχαίρας, εργαζόμενος στον χώρο της εστίασης, έμεινε χωρίς δουλειά κατά τη διάρκεια του λοκντάουν και έγινε συνεργάτης ντελιβεράς σε πλατφόρμα διανομής φαγητού. Απαντάει για ποιους λόγους το προτιμάει σε σχέση με την προηγούμενη εργασία του, ενώ δίνει και μία άλλη οπτική σχετικά με κάποιες από τις αντιλήψεις που έχει πολύς κόσμος για τις εργασιακές συνθήκες στις πλατφόρμες.

Ο Εχσάν Ουλλάχ Κατάνα από το Πακιστάν, ύστερα από 18 χρόνια στη διανομή φαγητού στην Ελλάδα, μας μιλάει για την πρωτοβουλία του να ιδρύσει τον Σύλλογο Riders Forum Greece, που αριθμεί ήδη περισσότερα από 500 μέλη, για να βοηθάει τους ντελιβεράδες που προέρχονται από το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές και την Ινδία, σε περίπτωση τροχαίου ή αναζήτησης εργασίας.

Τέλος, όλοι οι διανομείς μάς διηγούνται τις απρόοπτες ιστορίες που τους έχουν τύχει κατά την παράδοση του φαγητού και απαντούν στο ερώτημα που διχάζει: Να παραγγέλνουμε με βροχή ή όχι;

VICE SPECIALS – Σάββατο 5 Νοεμβρίου, 00:00, στον ΑΝΤ1.





Παρουσίαση-Παραγωγή: Ελίζα Μπενβενίστε

Οπερατέρ: Αλέξανδρος Παπαθανασόπουλος, Γιώργος Μαργάρης, Γιάννης Σαρόγλου, Αποστόλης Καρούλας

Ηχοληψία: Βασίλης Ζαμπίκος, Σίμος Λαζαρίδης, Βασίλης Αθανασάς

Μοντέζ: Γωγώ Μπεμπέλου

Δείτε όλα τα επεισόδια της σειράς ντοκιμαντέρ VICE Specials εδώ: https://video.vice.com/gr/show/vice-greece-specials

Ειδήσεις σήμερα:

ΑΠΘ: Διαστημικό πείραμα με... έλλειψη βαρύτητας πάνω από τον Ατλαντικό (βίντεο)

Ταϊγανίδης: τουρκική ακταιωρός παρενόχλησε τον Παραολυμπιονίκη κολυμβητή (εικόνες)

Ρωσία: Δεκάδες νεκροί από φωτιά σε καφετέρια (εικόνες)