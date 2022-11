Life

ANT1+: 6 μήνες έκπληξη με Μουντιάλ, ταινίες και σειρές (εικόνες)

Αποκλειστικό, συναρπαστικό περιεχόμενο προσφέρει η streaming πλατφόρμα του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ και μάλιστα σε άκρως δελεαστική τιμή για εξάμηνη συνδρομή.





Συναρπαστικοί προβλέπονται οι επόμενοι έξι μήνες στο ΑΝΤ1+, που συνεχίζει να επεκτείνει την οικογένεια των ΑΝΤ1+ Originals με ακόμα υψηλότερης ποιότητας πρωτότυπες ελληνικές παραγωγές. Οι «Σέρρες», η «Γέφυρα» και το «Super Influencer» έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενώ το ξεκαρδιστικό «Comedy Nights», το κοσμογυρισμένο «Football Stories» και ο ανατρεπτικός «The Friend», έχουν ξεκινήσει να προβάλλονται στη streaming πλατφόρμα, με τα πρώτα επεισόδια να μονοπωλούν το ενδιαφέρον των συνδρομητών.

Κορυφαίο αποκλειστικό ελληνικό περιεχόμενο συνδυάζεται πλέον και με την αξεπέραστη τιμή του ΑΝΤ1+, καθώς η νέα προσφορά διαμορφώνει τη συνδρομή της υπηρεσίας σε μόλις 3,33€ τον μήνα (για 6μηνη συνδρομή συνολικού κόστους 19,99€ με εφάπαξ χρέωση). Μια μοναδική προσφορά που θα δώσει την ευκαιρία σε νέους και υφιστάμενους συνδρομητές να ανακαλύψουν όλο το πρωτότυπο ελληνικό περιεχόμενο που θα αποκαλύπτεται σταδιακά από το ΑΝΤ1+ μέσα στο επόμενο εξάμηνο, καθώς και όλη την εμπειρία του FIFA World Cup Qatar 2022, σε όλες τις συσκευές.

Πολύ σύντομα έρχεται το «Disaster Theories», μια συγκλονιστική μίνι σειρά-ντοκιμαντέρ 4 επεισοδίων, που φέρνει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τους «Μαύρους Κύκνους», τα απρόβλεπτα γεωπολιτικά γεγονότα και τις φυσικές καταστροφές που βιώνει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και έχουν δώσει πλέον νέα σημασία στη λέξη «επιβίωση». Ηγετικές προσωπικότητες της εγχώριας επιστημονικής κοινότητας βάζουν στο μικροσκόπιο τα χειρότερα συμβάντα στην ιστορία της Ελλάδας του 21ου αιώνα, εξετάζοντας ταυτόχρονα την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού και ανοίγουν ένα παράθυρο στα τρομακτικά, αλλά πολύ αληθινά, σενάρια του μέλλοντος.

Ακολουθεί το «FAITH», ένα βιογραφικό, μουσικό ντοκιμαντέρ με πρωταγωνιστή τον αγαπημένο τραγουδιστή Νίκο Οικονομόπουλο. Το «FAITH» ακολουθεί τον Νίκο Οικονομόπουλο, αιχμαλωτίζοντας την ανεξάντλητη ενέργειά του εντός και εκτός σκηνής, μια ενέργεια από αντλεί από τη δύναμη της πίστης του. Πίστη στον Θεό, στους θαυμαστές του, στην τέχνη της μουσικής, στην οικογένεια και τις ρίζες του, που τον οδήγησε, μέσα από ένα αξέχαστο ταξίδι, στην κορυφή της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Τον Δεκέμβριο, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, έρχεται το ψυχολογικό θρίλερ «Σώσε με», βασισμένο στο ομώνυμο best seller μυθιστόρημα του Δημήτρη Σίμου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ. Τα γυρίσματα έχουν ήδη ολοκληρωθεί και ένα πολλά υποσχόμενο teaser έχει κάνει τους λάτρεις του είδους να περιμένουν με αγωνία τη μεταφορά της ανατριχιαστικής ιστορίας στις οθόνες τους. Ταυτόχρονα, η σειρά έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον καναλιών του εξωτερικού μετά την πρώτη του παρουσίαση στις Κάνες πριν από λίγες ημέρες.

Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα και του ΑΝΤ1+ Original «Στα 4», που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αρχές του 2023. Με πρωταγωνίστρια τη Γεωργία Καλτσή, το «Στα 4» είναι μια πρωτοποριακή κωμική ιστορία που δίνει γροθιά στα στερεότυπα και γράφει ιστορία στην ελληνική μυθοπλασία, έχοντας ως βασικό χαρακτήρα της ένα άτομο με αναπηρία.

Μέσα στους πρώτους μήνες του 2023 θα κάνει πρεμιέρα και η «Ζωή», μια απίστευτη μεταφυσική ιστορία που συνδυάζει την κωμωδία και το δράμα. Η αγαπημένη ηθοποιός Μαρία Καβογιάννη αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο και ενσαρκώνει έναν χαρακτήρα-γέφυρα ανάμεσα στο πραγματικό και το εξωπραγματικό , σε μια πολύπλευρη σειρά που αποτελεί ωδή στην αγάπη για τη ζωή.

Στο ΑΝΤ1+, ασυναγώνιστα ΑΝΤ1+ Originals συνδυάζονται με αριστουργηματικές ξένες σειρές. Η ισπανική βιογραφική μίνι σειρά «Isabel: The Intimate Story of Isabel Allende», για τη ζωή και το έργο της Ιζαμπέλ Αλιέντε, είναι ήδη διαθέσιμη αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+. Η σειρά έχει αποσπάσει παγκοσμίως εξαιρετικές κριτικές και είναι υποψήφια για Διεθνές Βραβείο Emmy στην κατηγορία TV Movie/Mini-Series. Αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ θα προβληθεί και ο δεύτερος κύκλος του γερμανικού δράματος εποχής «Sisi», συνεχίζοντας την ιστορία της πανέμορφης αυτοκράτειρας-σύμβολο. Ακόμη, το εθιστικό πολεμικό δράμα «Babylon Berlin» επιστρέφει με την τέταρτη σεζόν που βυθίζεται στη σκοτεινή Γερμανία του 1930 και θα κάνει σύντομα πρεμιέρα στη streaming πλατφόρμα.

Χριστουγεννιάτικες ταινίες για όλη την οικογένεια έρχονται σύντομα και εμπλουτίζουν τη συλλογή ξένων ταινιών του ΑΝΤ1+. Νέες ταινίες, όπως οι «A Christmas Number One» και «Amazing Mr. Blunden», κλασικές ταινίες, όπως το βραβευμένο με 7 Όσκαρ «Going My Way» και το «Holiday Inn», όπου ακούστηκε για πρώτη φορά το βραβευμένο τραγούδι «White Christmas», έρχονται για να μας βάλουν στο γιορτινό πνεύμα. Δεκάδες κωμωδίες, παιδικά και αγαπημένοι τίτλοι, όπως το «Last Christmas» και το «Γκριντς», θα είναι διαθέσιμοι για να συνοδεύσουν τις οικογενειακές στιγμές των Χριστουγέννων με γέλιο και συγκίνηση.

Όλα αυτά και ακόμα περισσότερα είναι διαθέσιμα μόνο με 3,33€/μήνα (6μηνη συνδρομή συνολικού κόστους 19,99€ με εφάπαξ χρέωση) για νέους και υφιστάμενους συνδρομητές. Οι υφιστάμενοι συνδρομητές μπορούν να παραμείνουν στο πλάνο μηνιαίας συνδρομής ή να ενεργοποιήσουν τη νέα προσφορά μέσα από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού τους. Το ANT1+ μεταμορφώνει την εμπειρία θέασης και ψυχαγωγίας προσφέροντας ξεχωριστό περιεχόμενο για όλη την οικογένεια, σε κάθε συσκευή. Όλη η εμπειρία του FIFA World Cup, ανεπανάληπτο ποδοσφαιρικό περιεχόμενο, ΑΝΤ1+ Originals, σειρές και ταινίες, ντοκιμαντέρ, παιδικά, όλα είναι αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+.

Σχετικά με το ΑΝΤ1+

To ANT1+ είναι η streaming πλατφόρμα του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, ο οποίος, αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία του, επεκτείνει την παρουσία του στον χώρο των ΟΤΤ (Over The Top) υπηρεσιών, σε Ελλάδα και Κύπρο. Το ANT1+ περιλαμβάνει τα ΑΝΤ1+ Originals, τις μεγαλύτερες πρωτότυπες ελληνικές παραγωγές, καθώς και ελληνικές ταινίες σε πρώτη προβολή, μια σημαντική συλλογή από δημοφιλείς ξένες σειρές σε αποκλειστική προβολή, ταινίες μεγάλων studio του εξωτερικού, πλούσιο παιδικό περιεχόμενο, ντοκιμαντέρ, Live συναυλίες, αλλά και αγαπημένες σειρές και εκπομπές του ΑΝΤ1 ΤV. Στόχος της συνδρομητικής πλατφόρμας είναι να δημιουργεί και να προσφέρει διαρκώς νέο, πρωτότυπο, ελληνικό περιεχόμενο με γνώμονα τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του ελληνικού κοινού. Η πρόσβαση στο ΑΝΤ1+ είναι διαθέσιμη από όλες τις Smart TV, τα κινητά τηλέφωνα και tablet (Android & iOS) μέσω της εφαρμογής ΑΝT1+, καθώς και από υπολογιστή μέσα από τον ιστότοπο antennaplus.gr.

