Λεπενού: Πυροβόλησαν και σκότωσαν άγρια άλογα (εικόνες)

Νεκρά μετά από πυροβολισμούς, έπεσαν άγρια άλογα, στον κάμπο της Λεπενούς.

Άγνωστοι πυροβόλησαν και σκότωσαν τουλάχιστον τρία άγρια άλογα στον κάμπο της Λεπενούς, σύμφωνα με καταγγελία.

Τα άλογα βρέθηκαν νεκρά το Σαββατοκύριακο. Το ένα εξ’ αυτών μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες, έχει φαγωθεί από άγρια ζώα και κάτι αντίστοιχο αναμένεται να συμβεί και με τα άλλα νεκρά ζώα. Άγνωστο εάν έχει κληθεί αρμόδια υπηρεσία ώστε να διαπιστώσει επίσημα τα αίτια θανάτου και να κινήσει τις σχετικές διαδικασίες.

Το περιστατικό έχει σημειωθεί στην περιοχή Ασπροκκλησιά, στο Αγρίνιο. Όπως φαίνεται στο σημείο βρίσκονταν αγέλη αλόγων και άγνωστοι άρχισαν να πυροβολούν τα ζώα, σκοτώνοντας τρία από αυτά. Κανείς δεν γνωρίζει εάν υπάρχουν άλογα τραυματισμένα από την επίθεση αυτή, που δεν είναι πρωτοφανής στην περιοχή.

Άγρια άλογα κατεβαίνουν από τον Πεταλά στον κάμπο σε αναζήτηση τροφής, νερού κλπ και σε ορισμένες περιπτώσεις προκαλούν ζημιές σε καλλιέργειες. Όπως φαίνεται κάποιοι αγρότες, προτιμούν να λύσουν το πρόβλημα με τα όπλα, από το να προστατέψουν με άλλον τρόπο τις περιουσίες τους…

Τον Ιανουάριο του 2019, νεκρά είχαν βρεθεί τρία άγρια άλογα λίγο μετά τον αρχαιολογικό χώρο της Στράτου.

Διερχόμενος από αγροτικό δρόμο, είδε αρχικά δύο άλογα νεκρά και μισοφαγωμένα από άλλα ζώα, ενώ στα 500 μέτρα πιο κάτω εντόπισε και ένα τρίτο άλογο, επίσης νεκρό.

Το ένα εκ των τριών αλόγων έφερε εμφανή τραύματα από κυνηγετικό όπλο στη ράχη του.

Πηγή: agriniopress.gr

