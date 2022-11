Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Θεμιστοκλέους: Σύσταση για εμβολιασμό παιδιών από 6 μηνών έως 4 ετών

Αρχίζει διάθεση των εμβολίων της Pfizer, που θα χορηγούνται στα παιδιά ηλικίας 6 μηνών έως 4 ετών. Πότε θα ανοίξουν τα ραντεβού.

Το εμβολιαστικό πρόγραμμα έναντι της covid-19 συνεχίζεται κανονικά σε 1600 εμβολιαστικά κέντρα σε 500 σημεία σε όλη την επικράτεια.

Σύντομα αναμένεται να προχωρήσει και η διάθεση των εμβολίων της Pfizer, που θα χορηγούνται στα παιδιά ηλικίας 6 μηνών έως 4 ετών. Το επόμενο διάστημα θα ανοίξει η πλατφόρμα των ραντεβού, ανακοίνωσε σήμερα κατά την έκτακτη ενημέρωση για το Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης για τη νόσο COVID-19, ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) Μάριος Θεμιστοκλέους.

Σχετικά με την δεύτερη και τρίτη αναμνηστική δόση, έχει εμβολιαστεί το 23,3% των πολιτών άνω των 60 ετών, με το μέσο όρο της ΕΕ για την δεύτερη αναμνηστική δόση να είναι στο 18,8%. Η Ελλάδα αυτό το χρονικό διάστημα, βρίσκεται στις πρώτες θέσεις στους ημερήσιους εμβολιασμούς. Συγκεκριμένα βρίσκεται στην 7η θέση όσον αφορά τον κυλιόμενο μέσο όρο 7 ημερών με εμβολιασμούς στην ΕΕ, ανέφερε ο κ. Θεμιστοκλέους .

Στοιχεία για τους εμβολιασμούς

Σήμερα ξεπεράστηκαν οι 21.660.000 εμβολιασμοί κατά της covid-19. Έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους περισσότεροι από 7.630.000 πολίτες, δηλαδή το 72,7% του γενικού πληθυσμού και 81,3% επί του ενήλικου πληθυσμού. Ο αντίστοιχος μέσος όρος στην ΕΕ είναι 72,6% του γενικού πληθυσμού και 83,2% του ενήλικου πληθυσμού. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 14η θέση σύμφωνα με το ECDC.

Σχετικά με τα στοιχεία της πρώτης αναμνηστικής δόσης (3η δόση), έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 5.865.000 εμβολιασμοί, ποσοστό 81,5% των δικαιούχων. Το ποσοστό άνω των 60 ετών ανέρχεται στο 88,1%. Το ποσοστό εμβολιασμού του συνόλου του ενήλικου πληθυσμού με πρώτη αναμνηστική δόση ανέρχεται στο 66,1% και το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ είναι 64,9%, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην 14η θέση.

Το ποσοστό εμβολιασμού του συνόλου του πληθυσμού άνω των 60 ετών με αναμνηστική δόση, ανέρχεται στο 80%, με το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ να είναι στο 84%.

Σε σχέση με την δεύτερη και τρίτη αναμνηστική δόση, έχουν πραγματοποιηθεί 838.000 εμβολιασμοί, ενώ έχουν προγραμματιστεί περισσότερα από 62.000 ραντεβού.

Περισσότεροι από 716.000 εμβολιασμοί αφορούν άτομα άνω των 60 ετών και 122.000 αφορούν πολίτες 30 έως 59 ετών.

Στο πρόγραμμα κατ' οίκον έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 200.000 εμβολιασμοί σε 135.000 πολίτες.

