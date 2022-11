Κοινωνία

Άγιος Δημήτριος – Επίθεση σε αδέλφια: Συνελήφθησαν πέντε ανήλικοι

Ανήλικοι ήταν οι δράστες και αυτής της επίθεσης. Στο νοσοκομείο τα θύματά τους.

Πέντε ανήλικοι Έλληνες συνελήφθησαν για την επίθεση σε 15χρονη και τον 19χρονο αδελφό της, ο οποίος πήγε να την βοηθήσει.

Τα πέντε άτομα συνελήφθησαν το απόγευμα του Σαββάτου, λίγο μετά την επίθεσή τους κατά των νεαρών και κατηγορούνται για επίθεση με χρήση σωματικής βίας σε βάρος 15χρονης, ενώ αναζητούνται οι συνεργοί τους.

Δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων σχηματίστηκε και σε βάρος των γονέων τους.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, απογευματινές ώρες της 29-10-2022, στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, πέντε (5) ανήλικοι ημεδαποί, κατηγορούμενοι για επίθεση με χρήση σωματικής βίας σε βάρος 15χρονης, ενώ αναζητούνται οι συνεργοί τους.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες της 28-10-2022, στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, ομάδα ατόμων συμπεριλαμβανομένων των ανωτέρω κατηγορούμενων, επιτέθηκαν και τραυμάτισαν 15χρονη ημεδαπή και τον 19χρονο αδερφό της, ο οποίος επενέβη για να τη βοηθήσει. Επίσης κατά τη διάρκεια της επίθεσης ένας από τους κατηγορουμένους αφαίρεσε από τον 19χρονο το ρολόι του. Στη συνέχεια οι κατηγορούμενοι διέφυγαν πεζοί ενώ οι παθόντες διακομίσθηκαν με σταθμό ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο.

Απογευματινές ώρες της 29-10-2022, μετά από αναζητήσεις, εντοπίσθηκαν οι ανωτέρω ανήλικοι, και οδηγηθήκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Αγίου Δημητρίου όπου και συνελήφθησαν.

Επιπρόσθετα δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος των γονέων τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή».

