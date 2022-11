Πολιτική

Θεοδωρικάκος στον ΑΝΤ1: κανένα έγκλημα δεν θα μείνει ανεξιχνίαστο

Τι είπε για την απόδοση του “δράκου” του Παλαιού Φαλήρου από την Αλβανία στην Ελλάδα, παρότι δεν υπάρχει συμφωνία δικαστικής συνδρομής. Ποιο μήνυμα έστειλε για την υπόθεση της 12χρονης στον Κολωνό.

Στον ΑΝΤ1 και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε την Τρίτη ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, με αφορμή την σύλληψη στην Αλβανία του αποκαλούμενου ως «δράκου του Παλαιού Φαλήρου», ο οποίος αμέσως μετά παραδόθηκε στις ελληνικές Αρχές, παρότι δεν υπάρχει σχετική συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος είπε πως είναι ειδεχθές το έγκλημα για το οποίο κατηγορείται ο 45χρονος και αυτό κινητοποίησε τις Αρχές και των δύο χωρών, συμπλήρωσε πως «έχουμε άριστες σχέσεις με την Αλβανία σε επίπεδο υπουργών προστασίας του Πολίτη και Αρχηγών της Αστυνομίας και έτσι είχαμε αυτήν την εξέλιξη», ενώ τόνισε πως «δεν υπάρχει συμφωνία δικαστικής συνδρομής μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας. Αυτό είναι θέμα των δύο Υπουργείων Δικαιοσύνης. Δεν υπάρχει συμφωνία και διότι η Αλβανία δεν είναι μέλος της ΕΕ».

«Κανένα έγκλημα δεν πρόκειται να μένει ανεξερεύνητο και ανεξιχνίαστο», τόνισε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, προσθέτοντας πως «κάναμε ότι έπρεπε σε αυτήν την περίπτωση και θα κάνουμε ότι πρέπει ώστε οι φερόμενοι ως δράστες να οδηγούνται στην Δικαιοσύνη».





Σχετικά με την υπόθεση του βιασμού και της εκπόρνευσης της 12χρονης στον Κολωνό, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είπε πως τηρείται η δέσμευση που έχει αναληφθεί από την αρχή που ξέσπασε το θέμα, σημειώνοντας πως «από την αρχή είπαμε «όλα στο φως» και ότι «η έρευνα θα φτάσει μέχρι το τέλος, οι δράστες θα αποδοθούν στην Δικαιοσύνη» και αυτό θα γίνει.

Ανέφερε πως εδώ και εβδομάδες η έρευνα είναι στα χέρια της ανακρίτριας που κατευθύνει τις έρευνες, με την συνδρομή της Αστυνομίας και υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως όλοι οι φερόμενοι ως δράστες θα οδηγηθούν στην Δικαιοσύνη».

Σχολιάζοντας αναφορές στον δημόσιο διάλογο, σχετικά με την πολιτική ταυτότητα εμπλεκόμενων στην υπόθεση της 12χρονης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε στον ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου πως «είναι τελείως αδιάφορα τα πολιτικά πιστεύω των δραστών. Ο νόμος είναι νόμος, ισχύει για όλους απαρέγκλιτα, χωρίς εξαίρεση. Μας ενδιαφέρει μόνο ποια παράβαση υπάρχει, πόσο βαρύ είναι το παράπτωμα. Είναι λαθεμένη αντίληψη να κομματικοποιεί κανείς την δυστυχία που έχει βιώσει ένα παιδί 11-12 ετών που κακοποιήθηκε. Η δικαιοσύνη πράττει το καθήκον της».

Τέλος, σημείωσε πως «είναι κρίσιμο ότι διεξάγονται επιχειρήσεις σε όλη την χώρα για την απόδοση χώρων που τελούν υπό κατάληψη, όπως αυτός στην Λάρισα. Υπάρχουν αρκετά τέτοια κτήρια ανά την χώρα, υπάρχει ένας σχεδιασμός που εκτελείται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, όπως δείχνει η παρέμβαση προ ημερών στην Πανεπιστημιούπολη και χθες στην Λάρισα».

