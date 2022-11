Πολιτισμός

Μίτσελ: Τα Γλυπτά του Παρθενώνα επιστρέφουν στην Ελλάδα σε λίγους μήνες (βίντεο)

Τι δηλώνει στον ΑΝΤ1 ο Καθηγητής Ψηφιακής Αρχαιολογίας, που ετοιμάζει αντίγραφα των Γλυπτών, τα οποία θα πάρουν την θέση των κλεμμένων, στο Βρετανικό Μουσείο.

Του Τάκη Σφυρή

Ενα ρομπότ-γλύπτης έχει μέσα του όλα όσα γνώριζε ο Φειδίας όταν έφτιαχνε τα αριστουργήματα του Παρθενώνα.

Είναι ο ψηφιακός Φειδίας που μπορεί να αναπαράγει και στην κάθε λεπτομέρεια αντίγραφα εξαίρετης ακρίβειας των όσων έκλεψε ο Λόρδος Έλγιν από την Ακρόπολη. Είναι το δώρο της τεχνολογίας στην αξίωση της Ελλάδας να επιστραφούν τα Γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα.

Ο Ροτζερ Μιτσελ, διευθυντής του Ινστιτούτου Ψηφιακής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης αποκαλύπτει στον ΑΝΤ1 ότι η ώρα που τα έργα του Φειδία θα επαναπατριστούν είναιν ζητημα μερικών μηνών.

Σήμερα στο Μουσείο του Φρόϊντ στο Λονδίνο παρουσιάζεται η κεφαλή αλόγου που ήταν μέρος της πομπής της Σελήνης. Για πρώτη φορά θα φανεί ότι το ομοίωμα είναι εφάμιλλου εκείνου που σμίλεψε ο Φειδίας. Χρειάστηκαν γι αυτό 4 μήνες και σχεδόν 100 χιλιάδες ευρώ.

Ο Μίτσελ και η ομάδα του έχουν μεγάλη πλέον εμπειρία στην δημιουργία ομοιωμάτων που δεν έχουν καμιά διαφορά με τα πρωτότυπα έργα τέχνης.

Η μεταστροφή στις διαθέσεις του Βρετανικού Μουσείου έχει διαφανεί από το καλοκαίρι. Την είχε διαπιστώσει και ο συντηρητικός τύπος στη πατρίδα του Ελγίνου. Την έχει ζήσει και ο πατέρας των ρομπότ που φέρουν μέσα τους έναν Φειδία.

