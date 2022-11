Πολιτική

Μεταναστευτικό: Το “ευχαριστώ” Μηταράκη στο βασιλικό ζεύγος της Ολλανδίας

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου συνόδευσε το βασιλικό ζεύγος της Ολλανδίας στο 2ο Γενικό Λύκειο Αθηνών και σε Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης συνόδευσε το βασιλικό ζεύγος της Ολλανδίας στο 2ο Γενικό Λύκειο Αθηνών και σε Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων.

Ο κ. Μηταράκης ξεναγήθηκε με την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κυρία Νίκη Κεραμέως και το βασιλικό ζεύγος στο 2ο Γενικό Λύκειο Αθηνών, όπου και είδαν από κοντά τις εκπαιδευτικές δομές, στις οποίες φοιτούν τα ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά στο κέντρο της Αθήνας.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου μαζί με το Βασιλικό ζεύγος, ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του κτηρίου, ενώ στη συνέχεια παρακολούθησαν κοντσέρτο που διοργάνωσε η ελληνοολλανδική ΜΚΟ Connect by Music.

Επισκέψεις σε δομές ασυνόδευτων ανηλίκων

Στην συνέχεια ο Βασιλιάς Βίλεμ-Αλεξάντερ ξεναγήθηκε με τον κ. Μηταράκη στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων “Νήσος” στην Κυψέλη, όπου φιλοξενούνται παιδιά από ορφανοτροφείο της Ουκρανίας.

Ο κ. Μηταράκης επεσήμανε την αμέριστη συμπαράσταση της Ελλάδας προς την Ουκρανία, ενώ παράλληλα ευχαρίστησε το βασιλικό ζεύγος, καθώς και την Ολλανδία για την στήριξη της προς την χώρα μας για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης.

Την ίδια ώρα η Βασίλισσα συνοδευόμενη από την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου κυρία Σοφία Βούλτεψη με τον Ολλανδό Υφυπουργό Υγείας και Ευημερίας Μάαρτεν βαν Οϊγιεν, επισκέφθηκε τον ξενώνα κοριτσιών και νεαρών μητέρων στη Δάφνη. Συνομίλησε με νεαρές κοπέλες που φιλοξενούνται εκεί, ακούγοντας τις ιστορίες τους και ενημερώθηκε από την κ. Βούλτεψη για το πρόγραμμα φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων που τελεί υπό την προστασία του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και τις προοπτικές του.

Εξέφρασε την ικανοποίηση της για την προσπάθεια ενσωμάτωσης των ανηλίκων δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πορεία τους μετά την ενηλικίωσή τους.

Μηταράκης: «Η Ολλανδία χρηματοδοτεί δομές φιλοξενίας στην Ελλάδα»

«Ξεναγήσαμε το Βασιλικό ζεύγος σε εκπαιδευτικές δομές στην Αθήνα και τον βασιλέα της Ολλανδίας σε μία δομή, στο κέντρο της Αθήνας, η οποία φιλοξενεί παιδιά από ένα ορφανοτροφείο της Ουκρανίας. Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή στήριξε τα θύματα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Ελπίζουμε αυτή η κατάσταση να ολοκληρωθεί σύντομα. Πάντως, για όσο χρόνο χρειαστεί, η χώρα μας θα αποτελέσει καταφύγιο για τους Ουκρανούς πρόσφυγες» ανέφερε αρχικά ο κ. Μηταράκης και πρόσθεσε:

«Η Ολλανδία χρηματοδοτεί δομές φιλοξενίας στη χώρα μας. Η Ολλανδία έχει βοηθήσει την Ελλάδα στην αντιμετώπιση μίας πρωτοφανούς μεταναστευτικής κρίσης τα τελευταία χρόνια. Πάντως, είναι ξεκάθαρο το μήνυμα, το είπε και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κυρία Κατερίνα Σακελλαροπούλου χθες ότι η επίλυση του μεταναστευτικού απαιτεί κοινές ευρωπαϊκές λύσεις».





